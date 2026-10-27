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Con altar, honran a policías soledenses caídos

La Guardia Civil destacó la importancia de preservar tradiciones y honrar a los compañeros

Por Flor Martínez

Octubre 27, 2026 02:35 p.m.
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Con altar, honran a policías soledenses caídos
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      Elementos de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez instalaron una ofrenda en memoria de los policías que fallecieron en cumplimiento de sus funciones, la cual estará abierta al público en las instalaciones de la comandancia central, ubicada en la colonia Pavón.

      El titular de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña, explicó que el altar busca preservar las tradiciones mexicanas por el Día de Muertos y recordar a los compañeros que perdieron la vida durante el servicio.

      "Honramos a todos nuestros compañeros caídos, quienes han forjado y honrado a este municipio con sus trabajos de prevención", expresó.

      Indicó que la ofrenda también está dedicada a otros colaboradores de la corporación que fallecieron a causa de alguna enfermedad, por lo que sus fotografías fueron colocadas como parte del homenaje.

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      Como parte de la tradición, los elementos de Seguridad colocaron veladoras, pan de muerto, calaveritas de azúcar y flores de cempasúchil, además de otros elementos representativos de estas ofrendas, junto con las fotografías de los compañeros fallecidos.


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