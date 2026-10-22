Huawei lanza reloj inteligente con monitoreo de presión arterial

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Huawei anunció la llegada a México del Huawei Watch D3, un reloj inteligente que integra funciones de monitoreo de la presión arterial y seguimiento de distintos indicadores de salud.

El dispositivo permite realizar mediciones en diferentes momentos del día, incluso durante el sueño, y consultar registros para identificar cambios en las tendencias a lo largo del tiempo.

El lanzamiento se produce en un contexto en el que los dispositivos vestibles amplían sus funciones más allá del registro de actividad física y sueño, al incorporar herramientas relacionadas con el seguimiento de la salud. Sin embargo, estas tecnologías deben entenderse como recursos complementarios y no como sustitutos de una evaluación médica.

Uno de los principales componentes del Watch D3 es su sistema mecánico de bolsa de aire, diseñado para realizar mediciones de presión arterial mediante compresión en la muñeca. De acuerdo con la compañía, el equipo combina este mecanismo con sensores y algoritmos para registrar lecturas en diferentes condiciones.

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Before spending ?20K–?50K on a smartwatch, bestie, CHECK THIS FIRST! ?? The Huawei Watch D3 has blood pressure monitoring and other health features worth looking into. Hindi lang porma, may function din! https://t.co/VIl6i2J1xd — Allura (@alluraxx) October 13, 2026

El reloj cuenta con una modalidad de monitoreo ambulatorio de la presión arterial durante 24 horas, que permite programar mediciones a lo largo del día y la noche. También incorpora un estudio que Huawei denomina MAPA no intrusiva, con cuatro mediciones diurnas y tres nocturnas, a partir de las cuales genera gráficos de tendencias y promedios.

La diferencia entre ambas modalidades está en la frecuencia de las mediciones: mientras el monitoreo de 24 horas contempla registros periódicos, el segundo busca reducir las interrupciones mediante una cantidad menor de lecturas. La empresa también integró una función para medir la presión arterial antes y después de hacer ejercicio.

Estas herramientas buscan facilitar el seguimiento de las variaciones de la presión arterial en distintos momentos de la rutina. No obstante, la utilidad clínica de las mediciones depende de la validación del dispositivo, las condiciones en que se realizan y la interpretación de los resultados por parte de profesionales de la salud.

Además de la presión arterial, el reloj integra la función "Panorama de mi salud", con la que es posible generar un informe en aproximadamente 60 segundos que reúne hasta 13 indicadores, entre ellos frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno en sangre (SpO?).

El dispositivo también permite consultar resúmenes de salud que integran registros de presión arterial, sueño y actividad física, con el objetivo de observar tendencias durante periodos prolongados. A través de la función Comunidad de salud, los usuarios pueden consultar determinados datos de familiares y recibir alertas cuando el sistema detecta posibles anomalías.

Estas funciones están orientadas al seguimiento cotidiano y al intercambio de información, aunque las alertas de un reloj inteligente no constituyen por sí mismas un diagnóstico ni garantizan la detección de todas las alteraciones.

En cuanto a su diseño, el Watch tiene un grosor de 11.3 milímetros y un peso aproximado de 40 gramos, sin considerar la correa, según las especificaciones proporcionadas por Huawei. La compañía también señala que la correa incorpora una bolsa de aire de 25.5 milímetros de ancho.

El Huawei Watch D3 tendrá un precio de lanzamiento de 7,999 pesos en México. La preventa comenzó este 22 de octubre de 2026, mientras que su venta general está prevista para el 29 de octubre, a través de la tienda oficial de Huawei en el país.

Por sus funciones, el dispositivo se dirige especialmente a quienes buscan llevar un registro frecuente de su presión arterial y otros indicadores. Su aportación dependerá de la precisión de las mediciones y de que los usuarios comprendan los alcances y las limitaciones de este tipo de tecnología.