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México crecerá 2.2% en 2027, según Cepal

El informe de Cepal señala que América Latina crecerá en promedio 2.5% en 2027, con México mostrando un avance moderado.

Por El Universal

Octubre 22, 2026 02:22 p.m.
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México crecerá 2.2% en 2027, según Cepal
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      La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) corrigió al alza las expectativas de crecimiento económico para la economía mexicana.

      En agosto pasado proyectó que México crecería 1.3% en 2026, pero para la revisión que dio a conocer en este 22 de octubre el aumento sería de 2.2% para 2027.

      Si bien es un incremento, las tasas de crecimiento son menores al promedio de la región de América Latina y el Caribe de 2% para este año y de 2.5% para el próximo.

      "Las proyecciones presentan diferencias importantes entre subregiones. América del Sur crecería 2.1% en 2026 y 2.4% en 2027. En América Central se registraría una expansión del 1.7% en 2026 y el 2.8% en 2027. Este resultado se ve influenciado por el desempeño de Cuba y Haití. Si se excluyen estas dos economías, el promedio subregional sería de 4.1% para 2026 y 4.2 para 2027".

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      El mayor crecimiento se daría en el Caribe donde alcanzaría un 7.4% en 2026 y un 7% en 2027, por el desempeño de Guyana de 22% y 17%, respectivamente.

      Los países con el mejor desempeño de América Central y del Sur son: Venezuela con 6.5% para ambos años; Paraguay con 4.5% y 4%; El Salvador 4.5% y 4.1%, Panamá 4.5% para esos dos años y República Dominicana con 4.4% también para estos períodos.

      Los países con decrecimiento se concentran en América Central. Cuba con –10.3% y –5.1%, Haití -1.5% y 0%, Bolivia 0.2% y 0.6%, así como Jamaica 0% y 1.9% para este y el próximo año, respectivamente.

      "Para 2027 se prevé un mayor crecimiento, en un entorno marcado por la persistencia de riesgos en el contexto internacional y por los posibles impactos del fenómeno de 'El Niño'", indica.

      La Cepal dijo que la proyección está condicionada a la evolución de la demanda mundial, de los precios de las materias primas y de las condiciones financieras internacionales, así como de la capacidad de las economías de la región para mantener la inversión y el consumo.

      Ante este panorama de bajo crecimiento, dijo a los gobiernos que es necesario contar con políticas de desarrollo productivo, promover la formalización de la actividad, ante las altas tasas de informalidad.

      Propuso "impulsar agendas que articulen de manera coherente políticas laborales, fiscales, financieras y de desarrollo productivo, que permitan reformular su orientación hacia el fortalecimiento de las capacidades productivas y la promoción de empleos formales y de calidad".

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