PRI y MC acusan "albazo ilegal" por ajustes a Modalidad 40

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Senadores del PRI calificaron de "albazo ilegal el decretazo" del Consejo Técnico del IMSS al modificar y prácticamente eliminar la Modalidad 40 que permitía cada año a miles de trabajadores mejorar sus pensiones mediante el ahorro voluntario; rechazaron lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum que este sistema permitía fraudes y pidieron la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, dijo que Morena sigue legislando a través de decretos y ya ni siquiera usan los cauces del Poder Legislativo para cambiar las leyes a pesar de que tienen una mayoría calificada, con tal de conseguir o ahorrarse recursos mediante la eliminación de derechos laborales de millones de trabajadores.

En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que las megaobras como el Tren Maya, el Tren Interoceánico, la Refinería de Dos Bocas, están dejando sin recursos al gobierno federal, lo están endeudando y ahora optan por quitar este beneficio de que millones puedan acceder a una pensión digna.

"Este decretazo ilegal puede ser un detonante fuerte de inconformidad y movilización por la gente que va estar afectada, que le están cancelando una vejez digna y prefiere tirar a la basura para 2027 alrededor de 18 mil millones de pesos para el Tren Maya. Vamos a llamar a comparecer al secretario de Hacienda para que explique esta decisión", apuntó.

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Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, quien en la sesión de miércoles denunció el "decretazo" del IMSS, dijo que una vía para frenarla sería una controversia constitucional, pero Morena frenará esa posibilidad, por lo que indicó que quienes quieran acceder a la Modalidad 40 y se les niegue, pueden recurrir al amparo.

"El gobierno de la 4T sigue legislando fuera del Congreso al publicar un decreto que suspende, limita, restringe el acceso a un derecho. Si tenemos nuestras pensiones rebasadas, y tenemos malos cálculos, hablemos en el Congreso de una reforma pensionaria, pero hagamos las cosas como debe de ser".

"El IMSS ni siquiera modificó el reglamento, sólo acuerdo. Es decir, con decretazos eliminan de tajo derechos de los trabajadores. Es falso, como dijo la Presidenta que se estaba cometiendo un fraude con la Modalidad 40, que es una forma de ahorro, de aportaciones voluntarias de los trabajadores para tener una pensión digna", agregó.

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que el acuerdo publicado en el "Diario Oficial de la Federación" (DOF) para modificar la Modalidad 40 es un duro golpe para la clase trabajadora, un reflejo más de la difícil situación que enfrentan las finanzas públicas y otra muestra del mal manejo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en los años más recientes.

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"Es un duro golpe para los trabajadores porque cierra la posibilidad de que mediante sus propias aportaciones puedan acceder a un mejor retiro, a una pensión digna, y los condena a pensiones muy bajas y a una peor calidad de vida", condenó.

Señaló que esa decisión "es un reflejo de la crisis que enfrentan nuestras finanzas públicas y de la falta de recursos para atender las múltiples necesidades de la población".

Alejandra Barrales lamentó que no haya recursos suficientes para 2027, ya que el pago de la deuda, de las pensiones y de las transferencias a las entidades federativas dejan con nulo margen de maniobra a la Federación.

Consideró que por esos motivos hay falta de medicamentos y de insumos, "y ahora la restricción de este esquema de pensiones que favorecía, sin duda, a las y los trabajadores".

Dijo que el hecho de que después de ocho años de gobierno de la 4T se solicite un estudio actuarial de este esquema de Modalidad 40, habla de la pésima administración que impera en el IMSS, como lo han dejado al descubierto las recientes movilizaciones de trabajadores de la salud.

"Esto es algo que debía detectar desde el día 1 de la 4T. No pueden existir este tipo de descuidos, menos en una institución de la importancia del Seguro Social. El IMSS está en terapia intensiva y requiere que pongamos lupa a lo que está pasando, ese es el compromiso que hacemos desde MC", subrayó.