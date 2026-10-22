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"El baile de las ánimas" revela ritual de las muerteadas en Oaxaca

Ramón Llaven, originario de Santiago Etla, aborda la tradición desde la perspectiva de un espíritu.

Por El Universal

Octubre 22, 2026 02:14 p.m.
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El baile de las ánimas revela ritual de las muerteadas en Oaxaca
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       Dicen que los muertos bailan entre los humanos. Y en Oaxaca, específicamente en el Valle de Etla, es una verdad.


      Ahí existen las muerteadas, una especie de obra de teatro donde hay mucho baile en la que se ve a un moribundo al que quieren revivir un sacerdote, el diablo y un cura, pero el único que lo logra es un espiritista.

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      En el inter, se van contando los "chismes" del lugar como si alguien se puso borracho e hizo algo malo; alguna infidelidad o si hay algo con el dinero.
      Pero ahora un cineasta a hecho que, además de esa celebración, se conozca lo que se pasa cuando se baila por doce horas, su preparación tanto mental como física, pero desde el punto de vista de un espíritu.
      Se trata de "El baile de las ánimas", dirigido por Ramón Llaven, que este jueves entra en competencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia.
      "Claro que creo (la interacción jovial con muertos), un poco el documental se empezó a hacer a partir de la muerteada, pero a mí me interesaba poder contar, transmitir lo que se siente al estar bailando que son muchas horas, doce, entonces hay una especie de catársis, desgaste físico, mezcal, la alegría", dice Llaven.
      "Soy de Santiago Etla, bailo desde muy pequeño y un poco era tratar este punto de vista del que participa y desde el punto de vista de un ánima, todo está contado así", abunda.
      Llaven es productor de "Las voces del despeñadero", corto documental sobre los clavadistas de Acapulco y que recién obtuvo el Ariel por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
      "El baile de las ánimas" es el segundo largometraje del realizador luego de "Damnificados. Los negocios de la reconstrucción".
      "Las muerteada es una cosa tremenda entre la música, el sonido, los cascabales, la gente cantando y bailando, es una cosa muy fuerte. La muerteada tiene una función de inicio de ciclo o de año, bailas porque sigues vivo y con esta pregunta que todos nos hacemos de si las ánimas estarán cerca", subraya.
      Luego de Morelia, el documental se exhibirá en DOCS MX en la Ciudad de México e irá a Ji.hlava en República Checa, uno de los festivales más importantes de documental en el orbe.

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