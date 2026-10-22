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Nacional

Detienen a "El Coco Ranas", miembro del Cártel de Sinaloa

Orlando "N" es señalado como generador de violencia en Culiacán

Por El Universal

Octubre 22, 2026 02:18 p.m.
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Detienen a El Coco Ranas, miembro del Cártel de Sinaloa
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      En una residencia ubicada en el fraccionamiento Lomas del Sol, en Culiacán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado detuvieron a Orlando N, conocido como miembro del Cártel de Sinaloa y generador de violencia, al que se le identifica como "El Coco Ranas".

      Las autoridades federales confirmaron la detención de este personaje vinculado a uno de los grupos delictivos generadores de la violencia en Culiacán, el cual al momento de ser detenido se identificó con el nombre de José Isaías N.

      Según los datos que se conocen, esta persona fue ubicada en una residencia de la calle profesora Emilia Obeso, del fraccionamiento Lomas del Sol, donde se desplegó un operativo con respaldo de elementos del ejército que resguardaron la zona.

      Las autoridades divulgaron en el Registro Nacional de Detenciones Federal la detención de José Isaías y/o Orlando N, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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