Avanza reforma en tema de deudores alimentarios y candidaturas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó, con 14 votos a favor y uno en contra, un dictamen para establecer nuevos requisitos en la solicitud de registro de candidaturas, entre ellos no ser deudor alimentario moroso o en caso de ser deudor, demostrar que ha pagado los adeudos correspondientes.

Comisión de Gobernación establece nuevos requisitos para candidaturas

El proyecto, que modifica los artículos 238 y 383 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, incorpora además el requisito de presentar la declaración fiscal del último ejercicio o una constancia emitida por la autoridad competente que acredite estar al corriente en el pago de contribuciones. Además, la solicitud de registro deberá acompañarse también del comprobante de la presentación de la declaración patrimonial y de intereses.

Reacciones de senadores sobre la reforma

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En el dictamen aprobado, la Comisión de Gobernación destacó que estas modificaciones son un gran aporte para la vida pública del país, ya que tienen un impacto político y social significativo en México, pues buscan proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes y se garantiza un estándar mínimo de responsabilidad para quienes aspiran a gobernar.

Los integrantes de la comisión resaltaron que se fortalece la congruencia entre la vida pública y el cumplimiento de la ley, se refuerza la protección de personas en situación de vulnerabilidad, "no implica una prohibición permanente", promueve la transparencia y rendición de cuentas, impulsa la depuración de perfiles políticos y se genera mayor confianza en las instituciones.

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez expresó que si los deudores alimentarios, que pueden ser padres o madres, "no tienen el sentimiento de cuidar a los que procrearon, ¿con qué confianza les damos el voto para que cuiden a otros?".

La senadora Laura Esquivel Torres, del PAN, señaló que quien aspira a representar a las familias mexicanas debe cumplir primero con su familia, dado que es impensable que alguien quiera tener un compromiso con México cuando vulnera los derechos de sus propios hijos.

Por el PRI, el senador Manuel Añorve Baños anunció su voto en contra del dictamen porque, si bien hay elementos sólidos, también se puede interpretar que, si alguien que no tiene obligaciones fiscales y quiere ser candidato, puede ser un motivo para anular su candidatura.