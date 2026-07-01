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Fallece en Viladecans Manolo Arjona, pilar de Locomía

El músico y creador de estilo único en Locomía dejó un legado en la música dance-pop española.

Por El Universal

Julio 01, 2026 09:16 a.m.
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      Murió Manuel Arjona Velasco, conocido como Manolo Arjona, integrante fundador de Locomía, la agrupación española que marcó una época con su propuesta de dance-pop, sus extravagantes vestuarios y sus emblemáticos abanicos. El artista falleció de manera repentina a los 58 años en su domicilio de Viladecans, Barcelona.

      Luis Font y el mensaje de despedida

      Luis Font (hermano del creador del proyecto Xabier Font) dio a conocer la noticia en Instagram.

      "Hoy solo se ha elevado al cielo pero su recuerdo vive en nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo en cada sonrisa en cada paso que dejamos atrás".

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      Su compañero de grupo Luis Font (hermano del creador del proyecto Xabier Font) ha sido el primero en despedirse con un emotivo mensaje en redes sociales.

      Trayectoria y legado de Manolo Arjona

      Manolo Arjona fue uno de los pilares en la construcción de la identidad de Locomía, banda creada en Ibiza a mediados de la década de los 80 por Xavier Font. Junto a Luis Font y Gard Passchier integró la alineación original que transformó la moda y la música pop con un estilo que mezclaba coreografías, enormes abanicos y llamativos trajes con hombreras.

      - ¿Quién fue Manuel Arjona?

      Arjona nació en una familia conservadora y numerosa de Viladecans, donde creció junto a diez hermanos, encontró en la Ibiza de aquellos años un espacio de libertad y aceptación que terminaría cambiando el rumbo de su vida y de su carrera artística.

      Durante la etapa de mayor éxito del grupo participó en el álbum "Taiyo" (1989), del que surgieron éxitos como "Locomía" y "Rumba, Samba, Mambo", canciones que llevaron a la agrupación a conquistar no sólo España, sino también diversos países de Latinoamérica.

      Tras la separación de la formación original en 1992, Arjona fue uno de los integrantes que más defendió el legado del grupo. Regresó para el lanzamiento del disco "Corazón" en 2001 y volvió a colaborar con Xavier Font durante los regresos de Locomía en 2007 y 2011, participó en giras internacionales. Finalmente dejó la banda en 2015 por motivos personales.

      Su fallecimiento se suma a la serie de pérdidas que han marcado la historia de la agrupación. Antes murieron también los exintegrantes Santos Blanco, Frank Romero y Francesc Picas, una coincidencia que durante años ha sido mencionada por seguidores como la llamada "maldición" de Locomía.

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