Sasha rechaza disculpa de Luis de Llano

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Sasha Sokol ha expresado su descontento tras la disculpa pública ofrecida por el productor Luis de Llano, relacionada con una demanda por daño moral en el contexto de una relación mantenida durante su adolescencia. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sokol aclaró que la disculpa presentada por De Llano no se alinea con lo ordenado por un tribunal, cuya resolución permanece vigente desde enero de este año.

La cantante enfatizó que la disculpa deberá reconocer de manera explícita que, a sus 14 años, no tenía la capacidad para consentir dicha relación y que De Llano actuó desde una postura de poder, además de que sus padres no fueron cómplices en este contexto. Estos aspectos no se reflejan en el video titulado "Cumplimiento Luis de Llano", que fue subido por el productor a la plataforma de YouTube.

Sokol, quien formó parte del grupo Timbiriche, subrayó que De Llano tiene prohibido mencionarla en el ámbito público, salvo en los términos especificados por la disculpa ordenada judicialmente. Al difundir su video, Sokol argumentó que De Llano ha incurrido nuevamente en un incumplimiento de la decisión judicial. Además, compartió que lleva casi cinco años involucrada en un litigio civil sobre este asunto y que a partir de ahora, el despacho Zinser y Asociados se encargará de su defensa penal.

Para acompañar su mensaje, Sokol utilizó una fotografía de su infancia en Instagram, y culminó su post con la frase "Luis de Ya No". Este nuevo episodio resalta la controversia en torno al caso y las implicaciones legales que enfrenta De Llano.

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Además, Sokol reaccionó de manera crítica a una de las frases que De Llano incluyó en su disculpa, calificándola de inadecuada. La situación continu´a generando atención y ha suscitado un debate más amplio sobre temas de abuso y poder en relaciones de carácter desigual. La respuesta de Sokol pone de manifiesto la complejidad del caso y las expectativas de que se respete la resolución judicial.