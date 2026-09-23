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Back to Black volverá a sonar en el último escenario de Amy Winehouse

Mark Ronson y Salaam Remi reunirán a Jorja Smith, Yebba y otras artistas para interpretar completo el disco

Por Redacción

Septiembre 23, 2026 11:57 a.m.
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Back to Black volverá a sonar en el último escenario de Amy Winehouse
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      LONDRES.— El álbum Back to Black cumplirá 20 años con un concierto el 21 de octubre en el Roundhouse de Londres, el último escenario en el que actuó Amy Winehouse antes de su muerte en 2011.

      Mark Ronson y Salaam Remi, productores del disco publicado en 2006, estarán al frente de la presentación. La Amy Winehouse Band interpretará el álbum completo junto con invitadas como Jorja Smith, Yebba, FLO, Corinne Bailey Rae, Jessie Reyez y Lianne La Havas.

      El recinto está en Camden, el barrio donde vivía Winehouse. Allí cantó junto a su ahijada tres días antes de morir, el 23 de julio de 2011. La elección del lugar dará al homenaje un significado que va más allá del aniversario.

      El concierto se celebrará una sola noche. La BBC lo grabará y lo transmitirá en abierto días después. Las entradas saldrán a la venta entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre.

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      Back to Black fue el segundo álbum de estudio de Winehouse. Le valió cinco premios Grammy y ha vendido más de 25 millones de copias en el mundo.

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