Citatorio a Mónica Rangel, por investigación administrativa: RGC

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Mónica Liliana Rangel Martínez, exsecretaria de Salud, fue citada por la Contraloría General del Estado (CGE), a fin de responder a los señalamientos por lo que la procesó la Fiscalía General del Estado (FGE), es decir, los delitos de uso abusivo de la función pública, fraude y asociación delictuosa.

Así lo informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien refirió que las investigaciones administrativas también habría acusaciones de desvíos hacia el exgobernador priista, Juan Manuel Carreras López.

El pasado lunes, el órgano revisor citó a comparecer a la también excandidata a la gubernatura por Morena, a fin de atender una investigación administrativa iniciada en su contra por diversos señalamientos que no precisó.

En entrevista, el mandatario estatal refirió que tiene conocimiento de las indagatorias que mantiene la Contraloría en contra de la ex funcionaria estatal, sin embargo, solo dicha instancia definirá las mismas.

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"No tengo conocimiento de un caso en particular. Conozco las carpetas, conozco todo lo que se trae en el tema (...) es correcto, es correcto, son las mismas carpetas (por las que la procesó la FGE). Desconozco si hay una nueva", remató.