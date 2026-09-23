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Ella Langley le arrebata el récord a Mariah Carey

"Choosin´ Texas" suma 23 semanas en la cima del Billboard Hot 100, una más que "All I Want for Christmas Is You"

Por EFE

Septiembre 23, 2026 12:00 p.m.
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Ella Langley le arrebata el récord a Mariah Carey
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      El country rompió una marca que parecía reservada para cada temporada navideña. "Choosin´ Texas", de Ella Langley, llegó a 23 semanas en el primer puesto del Billboard Hot 100 y superó las 22 que acumulaba "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey. 

      La diferencia entre ambas canciones está en cómo llegaron a la marca: el éxito de Carey ha regresado al número uno en distintas temporadas de Navidad, mientras que el tema de Langley se mantuvo en la cima durante su actual recorrido por la lista. 

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      Escrita junto con Miranda Lambert, "Choosin´ Texas" es el primer sencillo de Dandelion, el segundo álbum de estudio de Langley. Su alcance rebasó al público habitual del country: también llegó al primer lugar de la lista de sencillos del Reino Unido.

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      Sony Music informó que la canción supera los 1.600 millones de reproducciones globales y los 2.800 millones de visualizaciones en TikTok. Para Langley, de 27 años, el récord consolida el salto de una carrera que apenas lanzó su primer álbum, Hungover, en 2024.

      Ella Langley suma 23 semanas en el número uno con "Choosin´ Texas" y supera la marca de Mariah Carey.

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