Joy Huerta confirma que Jesse & Joy seguirá sin Jesse

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Joy Huerta confirmó que Jesse & Joy continuará pese a la decisión de su hermano Jesse de alejarse temporalmente del proyecto que ambos construyeron durante más de dos décadas.

Joy Huerta confirma continuidad del dúo pese a pausa de Jesse

La cantante aseguró que cumplirá con las fechas y compromisos que ya estaban previstos para lo que resta de 2026 y durante 2027. El primer concierto de esta nueva etapa será el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, un día después de que Jesse concluya sus compromisos con el dúo.

"Jesse & Joy va a continuar", escribió Joy en un comunicado difundido después de ofrecer una conferencia de prensa en la que habló sobre la incertidumbre que enfrenta ante la ausencia de su hermano.

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La cantautora reconoció que todavía intenta asimilar una decisión que modificó, de manera inesperada, los planes que tenían para los próximos meses.

"Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta, me muero de miedo", expresó.

Aunque Jesse decidió hacer una pausa, la intérprete de 40 años descartó que esto signifique, por ahora, el final de Jesse & Joy. Durante la conferencia explicó que no pretende abandonar el proyecto ni iniciar esta etapa presentándose simplemente como solista.

"Yo no estoy saliéndome del proyecto, yo estoy continuando con el proyecto porque el proyecto es algo que yo también construí, porque estas canciones también son mías y porque esta historia también es parte de mi vida", afirmó.

Impacto y retos de la ausencia de Jesse en el dúo

Tirzah Joy explicó que antes de la decisión de su hermano tenían compromisos programados durante todo 2027 y su intención es continuar con ellos.

"Mi plan es, si ustedes me lo permiten, continuar", dijo.

Después de compartir escenario con su hermano durante más de 20 años, Joy reconoció que uno de sus mayores temores será enfrentarse por primera vez a un concierto y descubrir que Jesse ya no se encuentra en el lugar que ocupó durante prácticamente toda su carrera.

"¿Cómo asimilar qué pasará la primera vez que me pase en el escenario, que voltee al lugar al que llevo viendo por 20 años y no esté la persona con la que construí todo esto?", cuestionó.

La incertidumbre también alcanza la respuesta que tendrá el público. También admitió que desconoce qué ocurrirá cuando llegue el momento de presentarse sin su hermano.

"No sé qué va a pasar, si van a llegar 10 mil personas, si van a llegar 10 o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí", señaló.

Para la cantante, continuar con los conciertos también responde a los compromisos adquiridos con quienes compraron boletos y organizaron sus vidas para acompañarlos.

"Lo justo para el público es continuar, lo justo para el público es: el boleto que compraste sigue teniendo valor, los planes que hiciste siguen importando", explicó.

Joy también aclaró que la decisión de Jesse no surgió de un conflicto entre los hermanos y aseguró que respeta el proceso que atraviesa el músico.

"El amor existe, como se los comenté, no hay pleitos, no hay problemas, simplemente él está en un proceso que yo tengo que respetar y creo que lo demás lo averiguaré en el camino", dijo.

También evitó especular sobre los siguientes pasos profesionales de su hermano o sobre la posibilidad de que ahora desarrolle proyectos propios.

"Yo no puedo hablar por él. Yo sé que estoy aquí. Sus razones creo que él las explicó a la manera que pudo. Yo puedo solamente hablar de que estoy aquí por las razones que ya les di y sería injusto tratar de leer su mente", expresó.

La compositora mexicana aseguró que apoya la decisión de Jesse y consideró que también requirió valor alejarse de un proyecto que ambos construyeron durante dos décadas.

Por ahora no existe una fecha para un posible regreso de Jesse, pero Joy dejó abierta la posibilidad de volver a compartir escenario con él en el futuro.

"El micrófono siempre estará disponible y siempre estará listo, como siempre lo ha estado, para el momento en el que él esté listo, sea hoy, sea mañana o en el momento en el que sea", aseguró.

La cantante insistió en que continuar no representa borrar la participación de su hermano ni apropiarse de una historia que construyeron juntos.

"Continuar no quiere decir que estoy borrando a mi hermano, continuar no quiere decir que estoy borrando la historia, continuar quiere decir que estoy honrando a mi público, que estoy honrando a la gente que también trabaja conmigo y ha dejado su vida conmigo por las últimas dos décadas".