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Sheinbaum se reúne con economista Mariana Mazzucato en Palacio Nacional

El informe de 74 páginas fue elaborado por Mazzucato y Lara Merling, publicado por el IIPP en Londres.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 07:26 p.m.
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Sheinbaum se reúne con economista Mariana Mazzucato en Palacio Nacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con la economista italiana Mariana Mazzucato en Palacio Nacional.

      Reunión en Palacio Nacional entre Sheinbaum y Mazzucato

      A través de X, la mandataria federal detalló que ambas abordaron el informe "Transformación del Estado para el Plan México", elaborado por la investigadora estadounidense-rumana Lara Merling y Mazzucato.

      "En Palacio Nacional, recibimos a la economista Mariana Mazzucato; conversamos sobre el reciente informe 'Transformación del Estado para el Plan México', elaborado junto con Lara Merling", escribió.

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      Detalles del informe y participación de Mariana Mazzucato

      Dicho reporte consta de 74 páginas y fue publicado por el Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) (Instituto para la Innovación y el Propósito Público, en español) de la Universidad de Londres en agosto pasado.

      Cabe decir que, de forma reciente, Sabina Berman charló con la también docente en economía Mariana Mazzucato, quien, entre otras cosas, declaró que el Plan México, lanzado en enero de 2025, se diseñó sin ella, pero junto con esta última institución de educación superior, presentó diferentes recomendaciones.

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