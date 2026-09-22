Natalia Lafourcade festeja su aniversario con fotografías inéditas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Quince años de compartir el camino y cinco de haberlo sellado frente al altar. Natalia Lafourcade celebró su aniversario con un recuerdo especial: la cantante mostró fotografías inéditas de su boda y acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a la relación que han construido a lo largo de los años con el productor Juan Pablo López Fonseca.

Natalia Lafourcade celebra aniversario boda con fotos inéditas

"Los Ángeles desde los cielos lo hicieron pasar y lo seguimos haciendo. Que vengan más canciones de amor. Gracias por tanto", se lee en la cuenta de Instagram de la intérprete de "Hasta la raíz".

Aunque la famosa ha sido muy discreta con su vida personal, esta vez no dejó pasar la oportunidad de gritar a los cuatro vientos el cariño que siente por su esposo.

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En una de las tiernas postales, ambos aparecen dándose un beso durante la celebración, rodeados de algunos invitados. En la misma imagen, Juan Pablo carga a su perrito, mientras Natalia sostiene una copa.

También se les ve tomados de la mano y compartiendo sonrisas cómplices, mientras que en otra fotografía unen sus frentes y sonríen. Asimismo, incluyeron al hijo que tienen en común, a quien llaman cariñosamente "Palomita de maíz".

Natalia Lafourcade y familia: discreción y nuevos comienzos

Las celebridades se convirtieron en padres en diciembre de 2025: "Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto!", escribió entonces la voz detrás de "Nunca es suficiente".

Natalia Lafourcade y Juan Pablo López Fonseca unieron sus vidas en matrimonio en 2021. En algunas ocasiones, la cantante ha mostrado en redes sociales momentos junto a él.

Debido a que han mantenido su vida personal con discreción, se conocen pocos detalles sobre su romance. Tres años después de su boda, la artista contó que finalmente había llegado el momento de disfrutar de su luna de miel.