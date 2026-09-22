logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Natalia Lafourcade festeja su aniversario con fotografías inéditas

Tres años después de su boda, Natalia Lafourcade anunció que disfrutará su luna de miel.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 05:28 p.m.
A
Natalia Lafourcade festeja su aniversario con fotografías inéditas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Quince años de compartir el camino y cinco de haberlo sellado frente al altar. Natalia Lafourcade celebró su aniversario con un recuerdo especial: la cantante mostró fotografías inéditas de su boda y acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a la relación que han construido a lo largo de los años con el productor Juan Pablo López Fonseca.

      Natalia Lafourcade celebra aniversario boda con fotos inéditas

      "Los Ángeles desde los cielos lo hicieron pasar y lo seguimos haciendo. Que vengan más canciones de amor. Gracias por tanto", se lee en la cuenta de Instagram de la intérprete de "Hasta la raíz".

      Aunque la famosa ha sido muy discreta con su vida personal, esta vez no dejó pasar la oportunidad de gritar a los cuatro vientos el cariño que siente por su esposo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En una de las tiernas postales, ambos aparecen dándose un beso durante la celebración, rodeados de algunos invitados. En la misma imagen, Juan Pablo carga a su perrito, mientras Natalia sostiene una copa.

      También se les ve tomados de la mano y compartiendo sonrisas cómplices, mientras que en otra fotografía unen sus frentes y sonríen. Asimismo, incluyeron al hijo que tienen en común, a quien llaman cariñosamente "Palomita de maíz".

      Natalia Lafourcade y familia: discreción y nuevos comienzos

      Las celebridades se convirtieron en padres en diciembre de 2025: "Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me has dado tanto!", escribió entonces la voz detrás de "Nunca es suficiente".

      Natalia Lafourcade y Juan Pablo López Fonseca unieron sus vidas en matrimonio en 2021. En algunas ocasiones, la cantante ha mostrado en redes sociales momentos junto a él.

      Debido a que han mantenido su vida personal con discreción, se conocen pocos detalles sobre su romance. Tres años después de su boda, la artista contó que finalmente había llegado el momento de disfrutar de su luna de miel.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Natalia Lafourcade festeja su aniversario con fotografías inéditas
      Natalia Lafourcade festeja su aniversario con fotografías inéditas

      Natalia Lafourcade festeja su aniversario con fotografías inéditas

      SLP

      El Universal

      Tres años después de su boda, Natalia Lafourcade anunció que disfrutará su luna de miel.

      Joy Huerta confirma que Jesse & Joy seguirá sin Jesse
      Joy Huerta confirma que Jesse & Joy seguirá sin Jesse

      Joy Huerta confirma que Jesse & Joy seguirá sin Jesse

      SLP

      El Universal

      La cantante destaca respeto y apoyo hacia la decisión de su hermano Jesse.

      Marimar Vega destaca talento de Itatí Cantoral en La doctora Lucía
      Marimar Vega destaca talento de Itatí Cantoral en La doctora Lucía

      Marimar Vega destaca talento de Itatí Cantoral en La doctora Lucía

      SLP

      El Universal

      Itatí Cantoral interpreta a la directora del hospital y antagonista de la serie en su nueva etapa.

      Pikachu llega a estación espacial en la Semana Mundial del Espacio
      Pikachu llega a estación espacial en la Semana Mundial del Espacio

      Pikachu llega a estación espacial en la Semana Mundial del Espacio

      SLP

      El Universal

      La ESA y Pokémon presentan una exposición temporal que combina ciencia espacial y cultura pop en Europa.