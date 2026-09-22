Diputados eliminan doble nacionalidad en candidaturas presidenciales

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general por mayoría calificada, por 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que los candidatos a Presidente de la República o a gobernador sólo deben tener la nacionalidad mexicana, anulando la doble nacionalidad.

Cámara de Diputados elimina doble nacionalidad en candidaturas

Los legisladores continuarán con la presentación y discusión de los artículos reservados.

La nueva disposición se aplicará a partir del proceso electoral de 2028; y no será aplicable a quienes se encuentren ejerciendo actualmente la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno.

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Detalles de la reforma y declaraciones oficiales

El diputado Leonel Godoy (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó el dictamen y detalló que la reforma también establece que quien ejerza el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal o local estará impedido para adquirir y ejercer otra nacionalidad diferente a la mexicana.

"Esto comprende la prohibición de usar pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, así como la imposibilidad de ejercer los derechos políticos inherentes a la nacionalidad extranjera y de acogerse a su protección diplomática", explicó en tribuna.