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Diputados eliminan doble nacionalidad en candidaturas presidenciales

La prohibición incluye el uso de pasaportes extranjeros y derechos políticos de nacionalidades adicionales.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 07:27 p.m.
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Diputados eliminan doble nacionalidad en candidaturas presidenciales
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general por mayoría calificada, por 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que los candidatos a Presidente de la República o a gobernador sólo deben tener la nacionalidad mexicana, anulando la doble nacionalidad.

      Cámara de Diputados elimina doble nacionalidad en candidaturas

      Los legisladores continuarán con la presentación y discusión de los artículos reservados.

      La nueva disposición se aplicará a partir del proceso electoral de 2028; y no será aplicable a quienes se encuentren ejerciendo actualmente la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno.

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      Detalles de la reforma y declaraciones oficiales

      El diputado Leonel Godoy (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó el dictamen y detalló que la reforma también establece que quien ejerza el cargo de titular del Poder Ejecutivo Federal o local estará impedido para adquirir y ejercer otra nacionalidad diferente a la mexicana.

      "Esto comprende la prohibición de usar pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, así como la imposibilidad de ejercer los derechos políticos inherentes a la nacionalidad extranjera y de acogerse a su protección diplomática", explicó en tribuna.

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