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Nacional

Primaria de Mérida enfrenta daños en su infraestructura

El colapso del techo en un salón de primer grado obligó a reubicar a los alumnos en otro espacio.

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 05:35 p.m.
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      Primaria Estatal "Carlos Castro Morales" en Mérida enfrenta serios problemas en su infraestructura.

      Daños estructurales y afectaciones en la escuela

      La escuela se localiza sobre la calle 61 por 80 y 82 en el centro de Mérida, donde también alberga oficinas de supervisión escolar.

      Impacto en alumnos y atención educativa

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      Esta situación volvió a generar alarma tras el colapso del techo de un salón destinado a alumnos de primer grado, por lo que tuvieron que ser trasladados a otro espacio donde funcionó la Dirección.

      Los tutores indicaron que el curso pasado se derrumbó parte del techo del salón de quinto año.

      Precisaron que distintas áreas presentan humedad y paredes deterioradas, además de que otras áreas, como bodegas, han tenido que ser abandonadas por las malas condiciones del inmueble.

      También manifestaron preocupación por la atención de estudiantes de educación especial, al señalar que el área destinada a la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) permanece sin funcionar desde hace dos años.

      Ante esta situación, las familias pidieron la intervención de las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado (SEGEY), así como una evaluación de Protección Civil para determinar las condiciones estructurales del plantel.

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