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Regidor del Verde deja deberes por proselitismo

La Secretaría General informó que la ausencia fue justificada por motivos personales.

Por Rolando Morales

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Regidor del Verde deja deberes por proselitismo
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      El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Gustavo Mercado Garay, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dejó de asistir el martes a la Comisión de Hacienda, de la que forma parte y a la Cuadragesima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el pasado jueves, en la que se aprobaron los estados financieros del tercer trimestre de 2026, mientras realizaba recorridos por municipios del Altiplano potosino para entregar apoyos alimentarios vinculados con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

      Ausencia justificada y actividades en Altiplano

      Durante la sesión, la Secretaría General del Ayuntamiento, informó que el edil había justificado su ausencia por motivos personales. Sin embargo, en publicaciones difundidas en sus redes sociales, Mercado Garay, documentó que se encontraba en Vanegas y sus comunidades, donde participaba en la entrega casa por casa del programa de seguridad alimentaria que atribuyó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      Entrega de apoyos alimentarios en comunidades del Altiplano

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      El regidor aprovechó su tiempo para realizar actividades de apoyo social en el Altiplano potosino, entregando apoyos alimentarios en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, fortaleciendo así la vinculación con las comunidades locales.

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