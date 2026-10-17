Convocan a vacunarse por temporada invernal

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Ante el incremento de las bajas temperaturas, Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado, conminó a la ciudadanía con factores de riesgo a acudir el próximo mes al inicio de la campaña de vacunación invernal contra enfermedades respiratorias.

En entrevista, la funcionaria estatal precisó que el periodo de inmunización comenzará el próximo 12 de noviembre y se extenderá hasta el 2 de abril de 2027.

Refirió que la temporada invernal 2026-2027 prevé la aplicación de más de un millón de vacunas contra enfermedades respiratorias, de las cuales más de 500 mil corresponden a dosis contra la Covid-19 o coronavirus, y cerca de un millón contra la influenza.

Explicó que la población en riesgo considera a niñas y niños de seis a 59 meses de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y personas con comorbilidades o enfermedades crónico-degenerativas.

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Precisó que la aplicación del biológico está disponible en los Centros de Salud e instituciones del Sector Salud, así como a través del programa Visitando Corazones, donde personal de salud acude directamente a los domicilios para la aplicación de la vacuna.

Expuso que las visitas no solo permiten la aplicación de vacunas contra padecimientos respiratorios, sino también completar los esquemas pendientes contra otras enfermedades como el virus del papiloma humano (VPH).

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE), en lo que va del 2026 el estado registra 89 contagios de Covid-19 y tres fallecimientos; así como dos casos de influenza en la época estacional 2026-2027.