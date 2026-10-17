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Dictan prisión preventiva al "Comandante Cromo"

La detención de Iván Sánchez Santiago se realizó en Guadalajara por la Marina y la Secretaría de Seguridad.

Por El Universal

Octubre 17, 2026 12:27 p.m.
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Dictan prisión preventiva al Comandante Cromo
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      Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Iván Sánchez Santiago, alias "Comandante Cromo", por lo que fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

      Detalles confirmados sobre la detención

      Tras ser detenido en la ciudad de Guadalajara por elementos de la Marina Armada y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) le formuló imputación ante un juez por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y solicitó vincularlo a proceso.

      Sin embargo, será hasta los próximos días cuando se determine si es o no procesado por los mencionados delitos, debido a que su defensa solicitó en audiencia inicial la ampliación del plazo constitucional para resolver la situación jurídica del presunto líder de la organización criminal "Los Cromos", que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

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      Acciones de la autoridad y contexto criminal

      Iván Sánchez Santiago, "Comandante Cromo", fue capturado en Guadalajara, Jalisco, con base en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Marina) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informó este sábado la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.

      Se le considera como cabecilla de "Los Cromos", relacionados con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas en el estado de Oaxaca.

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