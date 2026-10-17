Muere Michael Forest, conocido por su papel en Star Trek

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El actor estadounidense Michael Forest, recordado por interpretar al dios griego Apolo en uno de los episodios más emblemáticos de "Star Trek", murió el miércoles a los 97 años en una residencia para adultos mayores en Sparks, Nevada, donde vivió durante los últimos años de su vida.

La noticia fue dada a conocer por su amigo James A. Brown a través de Facebook, de acuerdo con información publicada por Deadline, hasta el momento, no se han detallado las causas de su muerte.

Forest, quien desarrolló una carrera de aproximadamente 65 años en el cine y la televisión, pasó sus últimos años alejado de los grandes reflectores, después de una trayectoria que lo llevó a participar en producciones de ciencia ficción, westerns, series de comedia y películas de aventuras.

Su último trabajo cinematográfico llegó en 2019, cuando tenía 90 años, con el cortometraje "When the Train Stops", en el que interpretó al alguacil Preston Booth, sin embargo, su actividad artística también se extendió al doblaje, una faceta que le permitió continuar vinculado con el entretenimiento durante varias décadas.

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En su vida personal, el actor estuvo casado con la también actriz Diana Hale desde 1970, la pareja permaneció unida durante más de medio siglo, hasta la muerte de Hale en 2022.

Nacido el 17 de abril de 1929 en Harvey, Dakota del Norte, bajo el nombre de Gerald Michael Charlebois, el actor adoptó el nombre artístico de Michael Forest alrededor de 1957. Durante su juventud se trasladó con su familia a Seattle, Washington, y posteriormente estudió inglés y teatro en la Universidad Estatal de San José.

Su estatura, de aproximadamente 1.90 metros, y su complexión atlética contribuyeron a que obtuviera papeles de personajes imponentes, héroes y figuras mitológicas, uno de los más recordados llegó en 1967, cuando interpretó a Apolo en el episodio "Who Mourns for Adonais?" de la serie original "Star Trek".

El episodio se convirtió en uno de los más recordados por los seguidores de la franquicia, y Forest regresó a ese universo décadas después; en 2013 retomó su papel como Apolo en "Star Trek Continues", una serie web creada por aficionados que buscaba recuperar el estilo de la producción original.

Antes de consolidarse como un rostro familiar para los seguidores de la ciencia ficción, Forest participó en otras producciones televisivas populares de la década de 1960.

En 1964 apareció en "The Twilight Zone", dentro del episodio "Black Leather Jackets", donde interpretó a Steve, un motociclista que en realidad forma parte de un grupo de extraterrestres enviados a la Tierra con la misión de destruir a la humanidad y preparar el planeta para su propia especie.

Ese mismo año participó en "The Dick Van Dyke Show", en el episodio "The Life and Love of Joe Coogan". Allí interpretó a un antiguo novio universitario de Laura Petrie, personaje de Mary Tyler Moore, que se había convertido en sacerdote católico.

A lo largo de las décadas de 1950, 1960 y 1970, Forest también participó en episodios de series como "Zorro", "Maverick", "The Outer Limits", "Gunsmoke", "Mission: Impossible", "Gilligan's Island" y "Get Smart". Posteriormente, sumó créditos en telenovelas estadounidenses como "The Young and the Restless", "As the World Turns" y "Days of Our Lives".

El cine también ocupó un lugar importante en la trayectoria de Michael Forest, particularmente gracias a su colaboración con el productor y director Roger Corman, una figura fundamental del cine independiente estadounidense y de las películas de bajo presupuesto.

Forest interpretó a Zarko el Bávaro en "The Saga of the Viking Women and Their Voyage to the Waters of the Great Sea Serpent" (1958). Más tarde participó en "Beast from Haunted Cave" (1959), "Ski Troop Attack" (1960) y "Atlas" (1961), producciones que contribuyeron a consolidar su imagen como protagonista de historias de acción y personajes de gran fortaleza física.

Su filmografía también incluyó "King Kong Lives" (1986) y "Cast Away" (2000), la cinta protagonizada por Tom Hanks, en la que dio vida al piloto del avión.

Además de sus apariciones frente a las cámaras, Forest construyó una carrera importante como actor de voz, entre 1968 y 1978 vivió en Roma, donde participó en el doblaje de más de 500 producciones internacionales e italianas.

Posteriormente trabajó bajo el seudónimo de Alfred Thor en versiones en inglés de producciones animadas japonesas, entre ellas "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex", "Cowboy Bebop", "Akira", "Samurai Champloo" y "The Last Exile".

Su voz también llegó a los videojuegos; participó en la franquicia "Dynasty Warriors", donde interpretó al personaje Zuo Ci, y prestó su voz al príncipe Olimpo en "Power Rangers Lightspeed Rescue", cuando tenía 71 años.