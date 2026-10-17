Miley Cyrus homenajea a Dolly Parton en concierto

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Miley Cyrus protagonizó uno de los momentos más emotivos de su concierto en el Hollywood Bowl, donde recordó entre lágrimas a su madrina, la cantante Dolly Parton, fallecida en agosto de 2026 a causa de cáncer, la intérprete de "Flowers" dedicó unas palabras a la estrella de la música country antes de cantar uno de sus temas más emblemáticos, "Jolene", en su honor.

Miley Cyrus recuerda a Dolly Parton en concierto

Sentada en el escenario y frente al público que abarrotó el recinto, Miley confesó que podía sentir la presencia de Dolly a su lado, mientras su banda comenzaba a tocar los primeros acordes de la canción, la artista recordó que la única vez que había visto a su madrina actuar en vivo fue precisamente en el Hollywood Bowl, un lugar que ahora adquirió un significado especial para ella.

"Dolly y yo somos eternas", expresó Miley, quien también manifestó su deseo de reencontrarse algún día con la cantante. La emoción la venció cuando confesó cuánto la extrañaba, hasta romper en llanto ante los asistentes. Después de ese momento íntimo, reunió fuerzas para interpretar "Jolene" con la potencia de su voz, transformando la presentación en un tributo a la mujer que fue una figura fundamental en su vida.

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Mensajes y reacciones tras el fallecimiento de Dolly Parton

Entre los asistentes al concierto se encontraban Selena Gomez y Christina Aguilera, quienes disfrutaron del espectáculo de la cantante.

Cuando se anunció la muerte de Dolly Parton, Miley compartió un mensaje de despedida en redes sociales, donde dejó ver que la relación entre ambas iba mucho más allá de la música, la cantante de country era una presencia cercana desde su infancia y ocupaba un lugar especial en su familia.

Dolly y Billy Ray Cyrus, padre de Miley, mantenían una estrecha amistad, por ello, cuando la artista nació en 1992, Billy Ray y su entonces esposa, Tish Cyrus, le pidieron a Parton que fuera su madrina, y con el paso de los años, esa relación se convirtió en un vínculo afectivo que también trascendió al ámbito profesional.

Al enterarse de su fallecimiento, Miley reconoció que el dolor por perderla era demasiado íntimo para compartirlo por completo y recordó que los momentos más importantes de su relación permanecerían lejos de las cámaras.

"Lo que se siente al perder a mi tía Dolly está más allá de lo que parece correcto compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y se quedarán allí, tras bambalinas, debajo del glamour y entre nuestros corazones", escribió entonces.

En su despedida, la intérprete también evocó las enseñanzas de su madrina y la manera en que, incluso ante el dolor, la música podía convertirse en una forma de seguir adelante.

"Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción sobre ello y luego siguiera adelante y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido", expresó.

Miley concluyó su mensaje con el recuerdo de una de sus últimas conversaciones, en la que hablaron sobre la música y la metamorfosis, y reafirmó el cariño que siempre sentirá por ella: "Siempre la amaré y querré hacerla sentir orgullosa".