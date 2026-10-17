Una mujer fallecida, saldo de choques en Circuito Potosí (fotos)

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Una mujer perdió la vida en salida de camino y volcadura en el Circuito Potosí, a la altura de la colonia Juan Sarabia, cerca de Arbolitos.

El reporte fue cerca de las 04:00 de la mañana, cuando un automóvil VW Gol de color rojo era conducido sobre el circuito, pero al llegar al tramo comprendido entre el puente Arbolitos y el puente avenida Industrias, el conductor pierde el control hacia su derecha para caer al desnivel de la lateral y seguir su trayectoria errática para finalmente terminar volcado sobre su lado derecho y chocado con un poste de madera y un inmueble.

En el sitio una mujer perdió la vida, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos asegurarían el área.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar a dar fe y luego iniciar con el procesamiento para esclarecer los hechos.

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Abandonan auto tras choque

También por la madrugada, un vehículo sedán fue localizado sin ocupantes, después de chocar con la contención del Circuito Potosí.

Los hechos se suscitaron antes de llegar al puente de Avenida Industrias, donde el vehículo era conducido sobre carriles centrales, pero al salir de una curva impactó con la guarnición de su lado derecho.

El vehículo fue abandonado por su conductor, por lo que elementos de la GCE tomaron conocimiento y dieron parte a las autoridades para el retiro del auto.