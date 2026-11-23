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Yuri concluyó su gira "Icónica" en Guadalajara y, rodeada del amor de sus fans, la cantante no dejó pasar desapercibido su deseo de dejar en el olvido las asperezas que han existido entre ella y la comunidad LGBTIQ+ en los últimos años, por lo que pidió a aquellas personas que acudieron a su concierto y celebran la diversidad sexual otra oportunidad, para demostrarles lo mucho que los aprecia y lo importantes que son en su carrera.

Yuri pide disculpas a la comunidad LGBTIQ+ en concierto

Desde principios de 2025, "la Jarocha" ha ofrecido múltiples shows, bajo la denominación de "Icónica", espectáculo en donde hace un repaso por su trayectoria musical; se trata de una de sus giras más exitosas, con la que ha demostrado que, a 48 años de haber debutado en la música, sigue siendo bien recibida por el público.

Con su carisma y gran talento, Yuri también ha tenido algunos tropiezos, sobre todo, cuando se trata de dar su opinión acerca del estilo de vida de algunas personas pertenecientes a la comunidad, ya que, ella, no está de acuerdo con que personas del mismo sexo adopten, hecho que ha sido condenado y por el que la cantante ha perdido parte de su público cautivo.

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Impacto y reacciones tras declaraciones de Yuri

Y, a pesar de que, en distintas ocasiones, Yuri ha aclarado que, aunque no coincida con el pensamiento de las familias homoparentales, las respeta, la intérprete de temas como "La maldita primavera" y "Detrás de mi ventana" ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus palabras, motivo por lo que, este sábado 21 de noviembre, al percatarse que en el concierto que ofrecía en la Arena Guadalajara, había personas de la comunidad no dudó en pedirles su absolución.

"Para el próximo año, manis, ¡algo tenemos que hacer!, para toda la comunidad que está aquí presente, que hay mucho muchachito de la comunidad, sí chicos, ya estuvo bueno, quítenme el veto, no sean gachos, yo los adoro, por favor", dijo.