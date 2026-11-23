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La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, tendrá que esperar hasta enero o febrero de 2027 para comparecer ante el Congreso del Estado, luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) retiró de su agenda la sesión prevista para este 23 de noviembre.

La decisión se tomó pese a los cuestionamientos que enfrenta el organismo y la presencia de colectivos y víctimas en sus instalaciones. El diputado local del PAN e integrante de la Jucopo, Rubén Guajardo Barrera, argumentó que la comparecencia debe realizarse después de que la funcionaria entregue su informe anual de actividades, durante los primeros dos meses del año, conforme al procedimiento que establece la legislación de la CEDH.

Señaló que el Congreso también concentra su agenda en la próxima comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado, así como en la revisión de las leyes de ingresos municipales. Aseguró que la reprogramación no significa que Argüelles Moreno quede exenta de explicar su desempeño ante los legisladores.

Por separado, la diputada del PT, Leticia Vázquez Hernández, también integrante de la Jucopo, confirmó que la mayoría respaldó el aplazamiento y que Marco Gama Basarte fue el único integrante que votó en contra.

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Afirmó que el acuerdo busca respetar los tiempos establecidos en la ley y no elimina la obligación de la presidenta de comparecer.

Sobre la situación al interior de la CEDH, donde permanecen colectivos y víctimas, Vázquez Hernández aseguró que el organismo continúa trabajando. No obstante, la comparecencia quedó pendiente hasta el próximo año, cuando los diputados podrán cuestionar a su titular sobre los resultados y las condiciones en que opera la institución.