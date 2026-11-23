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El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que 16 presuntos integrantes de la organización criminal de los Beltrán Leyva fueron abatidos durante el operativo Centella, desplegado para detener a Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el mando militar aclaró que ninguna persona ajena al operativo perdió la vida o resultó lesionada, y explicó que los helicópteros de las Fuerzas Armadas utilizaron su armamento después de ser atacados por integrantes del grupo criminal con ametralladoras calibre 50.

Presuntos delincuentes intentaron impedir la captura de "Chapo Isidro"

Trevilla Trejo detalló que inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre siete presuntos delincuentes abatidos; sin embargo, durante las labores posteriores fueron localizados otros nueve cuerpos, por lo que la cifra ascendió a 16.

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Explicó que la agresión contra el personal militar comenzó cuando los refuerzos de la organización criminal intentaron impedir la captura de su líder y posteriormente desplegaron bloqueos en diferentes vías de comunicación de Sinaloa para evitar su traslado.

Ante los ataques, los helicópteros UH-60 Black Hawk y EC-725 Cougar que proporcionaban seguridad al personal terrestre respondieron con su armamento.

"Los helicópteros que estaban proporcionando seguridad, que formaban parte del componente aeromóvil, fueron agredidos, les dispararon, les empezaron a disparar con calibre 50, ametralladoras calibre 50 y Barrett. Y es por ello que hicieron uso de su armamento estos helicópteros", explicó.

El titular de la Defensa Nacional destacó que, pese a la intensidad de las agresiones, no hubo víctimas civiles y atribuyó este resultado al adiestramiento de los integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana.

"Resalto la importancia de que no hubo personal ajeno a los hechos que haya resultado herido o lesionado o fallecido. Afortunadamente, es producto de un gran adiestramiento que tiene el personal de la Fuerza Aérea Mexicana", señaló.

El general Trevilla Trejo informó que para la operación Centella se desplegaron 361 elementos y 14 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, distribuidos en tres componentes: terrestre, aeromóvil y aéreo.

Ricardo Trevilla Trejo, General Secretario de la Defensa Nacional da detalles del Operativo Centella para el arresto del Chapo Isidro https://t.co/zckQooJb4U — Odilón García (@odilon_garcia) November 23, 2026

El componente terrestre estuvo integrado por elementos de Fuerzas Especiales del Ejército, conocidos como "Murciélagos"; personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, denominados "Lobos"; fusileros paracaidistas, tropas de infantería y artillería, así como efectivos comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El componente aeromóvil estuvo conformado por cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y uno EC-725 Cougar, todos artillados, mientras que el componente aéreo incluyó cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y una aeronave no tripulada.

El mando militar explicó que la operación se desarrolló en tres fases: el arribo al área del objetivo, el establecimiento de seguridad para concretar la captura y, finalmente, la evacuación de los detenidos.

Detalló que a las 19:50 horas del 20 de noviembre arribaron al área donde se encontraba el objetivo. Tras establecer un perímetro de seguridad, los elementos militares fueron agredidos por integrantes de la organización criminal.

Sin embargo, quienes se encontraban dentro del domicilio donde fue localizado "El Chapo Isidro" se rindieron sin oponer resistencia.

Una vez controlada la situación, a las 23:20 horas se realizó la evacuación de los detenidos por vía terrestre hacia Culiacán, donde abordaron una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ser trasladados a la Ciudad de México. Arribaron a las 5:20 horas del 21 de noviembre y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Entre los detenidos se encuentra Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva, quien cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición a Estados Unidos. También figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

Junto con él fueron detenidos Germán "N", alias "El Serafín", identificado como su primo y segundo al mando de la organización; José Luis "N", su cuñado y operador financiero, y Pánfilo "N", también primo y operador logístico.

A estas capturas se sumaron otras dos detenciones de integrantes de la organización criminal.

Durante el operativo fueron aseguradas armas largas, dos ametralladoras Barrett calibre 50, una ametralladora calibre 5.56, lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal.

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Además, durante los días 21 y 22 de noviembre se implementó un plan antibloqueo para retirar 21 bloqueos carreteros instalados por el grupo criminal, así como 50 vehículos utilizados para obstruir las vías de comunicación.

Sobre la participación de autoridades estadounidenses, Trevilla Trejo precisó que su colaboración se limitó al intercambio de información de inteligencia para precisar la ubicación de "El Chapo Isidro", sin intervención de sus fuerzas en la ejecución del operativo.

Indicó que desde hace aproximadamente tres meses, por acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, se compartió información con el gobierno estadounidense, lo que permitió fortalecer el seguimiento al objetivo, cuya ubicación ya había sido identificada en la zona de Guasave.

Aclaró que este tipo de colaboración no es nuevo y recordó que también se recurrió a procedimientos similares durante el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", en Jesús María, Sinaloa, el 5 de enero de 2023.

El secretario de la Defensa Nacional sostuvo que la operación se realizó conforme al marco legal y bajo los principios que rigen la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

"La participación del gobierno de los Estados Unidos solo fue en el intercambio de información para precisar la ubicación de esta persona y complementó todo el trabajo y esfuerzo que traían los órganos de inteligencia militar", afirmó.

Agregó que la colaboración se desarrolló bajo los principios de "reciprocidad, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación".

Finalmente, Trevilla Trejo afirmó que el operativo Centella demostró la capacidad del Estado mexicano para debilitar la estructura de una organización criminal sin afectar a la población civil.

"Puedo concluir que en esta operación, una vez más, se comprobó la fortaleza del Estado mexicano. Se cumplió la misión de debilitar la cúpula de un grupo delincuencial sin causar daños a la población. Esto último fue para nosotros lo más importante. Se respetaron los derechos humanos en todo momento", concluyó.