Bloquean lateral de la 57, antes del distribuidor Juárez
Un colectivo de jubilados del magisterio reclaman pagos frente al María Dolores
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó de un bloqueo en carriles laterales del bulevar San Luis (57).
Se trató de un colectivo de jubilados del magisterio que se manifestaron y bloquearon la circulación en la lateral de la carretera 57 y avenida Colorines en dirección al distribuidor "Benito Juárez".
Oficiales de Policía Vial canalizaron la circulación vehicular hacia Rutilo Torres y avenida Industrias, según se informó.
Cerca de las 12:45 horas, los quejosos liberaron la vialidad, informó la SSPC.
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