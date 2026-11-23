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Aunque hace unos días suscribió el fallo de la Corte que invalidó el recorte de las campañas proselitistas del proceso electoral 2026-2027, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, rectificó su postura y ahora asumió que el electorado castigará a los partidos políticos que interpusieron los recursos de inconformidad.

Según el mandatario estatal, un sector de la población con oportunidad de votar en el 2027 dejará de emitir sufragios a favor de las candidaturas de las fuerzas políticas promotoras de las acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN.

En la resolución de la acción de inconstitucionalidad 113/2026 y su acumulada 114/2026, promovida por los partidos Morena y Somos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió que no resulta razonable la reforma potosina, pues cada cargo implica realidades territoriales y organizativas distintas.

Defendió que, desde un inicio la administración estatal y Congreso del Estado tenían la intención de disminuir los gastos para el desarrollo del ejercicio democrático.

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Pese a que la determinación judicial no dependió de la decisión de Morena y Somos, Gallardo Cardona atribuyó la invalidación a sus medios de impugnación.

"Desgraciadamente todavía hay gente que le gusta gastar dinero en las campañas y en las precampañas. Por lo cual, ustedes vieron las controversias que mandaron a la Corte y todo lo que se hizo para que se siguiera gastando dinero en las campañas", reprochó.