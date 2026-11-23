¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El costo promedio de un servicio de reparación o mantenimiento en una agencia de autos alcanzó los 3 mil 276 pesos en el primer semestre, lo que representa una disminución de 11.2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando el costo promedio fue de 3 mil 691 pesos, de acuerdo con el reporte Postventa en el sector automotriz, elaborado por la firma de análisis en postventa ClearMechanic y difundido por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Variaciones en el ticket promedio por marca y origen

"Durante todo este año, el ticket promedio ha estado por debajo de 2024 en términos reales y, con excepción del mes de marzo, también por debajo de 2025", destaca el reporte.

Por marca y origen, las marcas de autos asiáticas tuvieron el mayor crecimiento en el ticket promedio con un +8.9%, es decir, 3 mil 337 pesos, mientras que las marcas europeas tuvieron un retroceso respecto al año pasado de -16%, es decir, 3 mil 313 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En tanto, las marcas de lujo tuvieron una contracción de 0.6% en precio promedio del costo de una reparación o mantenimiento con 6 mil 970 pesos cuando en 2025 fue de 7 mil 9 pesos.

Las órdenes de servicio se refieren a mantenimiento, laminado y pintura, reparación en general y servicio exprés.

Incremento en órdenes de servicio y diferencias regionales

Por regiones, el análisis detalla que la región occidente tuvo el mayor ticket promedio con un 2.9% de incremento contra el año pasado, es decir, 3 mil 459 pesos.

En cuanto al número de órdenes de reparación y mantenimiento de las agencias, estas se han incrementado 8.5% contra 2025, pero los precios han bajado un poco.