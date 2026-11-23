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Ana Serradilla, la monja en Pastorela y la chica que busca dejar con otra a su novio en Ahora que no estás, se meterá a la comedia negra con un personaje dedicado a acabar con rastros de asesinatos.

Antonio Urdapilleta, productor del filme que por ahora se titula Victoria Fucking Flores, adelanta que Fernando Urdapilleta (Bodas S.A y Cada minuto cuenta) será el director y comenzarán a filmar en enero en locaciones de Guadalajara.

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"Es sobre una típica señora súper rica, cuyo marido desfalca y dice: ahora qué hago. Entonces un abogado le dice que le dejaron una empresa y cuando la ve, se da cuenta de que es una dedicada a una de limpieza de escenas del crimen", comenta el productor de la película.La Palma de Oro Films, que ha estado detrás de Cómo matar a mamá, lidera el audiovisual, contando con los beneficios del estímulo fiscal Eficine, que permite a personas morales destinar un porcentaje de su Impuesto Sobre la Renta a la hechura de cine mexicano.El resto del elenco que acompañará a Ana (La viuda negra) está pronto a darse a conocer."Es una comedia negra, como las que nos gusta. Después de darse cuenta el personaje de lo que pasa con la empresa, es cuando empieza todo el enredo", agrega.Ese tipo de comedia no es desconocida para Serradilla, pues justo con este género inició su carrera fílmica en 2001 en Un mundo raro, donde interpretaba a una edecán que aprovechaba su cercanía con un comediante de tv para ir escalando en ese universo.Además de Victoria Fucking Flores, La Palma de Oro Films, la compañía de Urdapilleta y Ale García tiene en cartera un documental sobre maratonistas ciegos.Urdapilleta y García acudieron a Feratum, festival de cine fantástico, celebrado en Patzcuaro.