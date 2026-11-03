Del romance a libros infantiles: así era la faceta de Inés Gómez Mont

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La exconductora de televisión mexicana Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida el pasado viernes 30 de octubre, situación que revivió la conversación en redes sociales, sobre su vida como prófuga y fuera de las cámaras.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Gómez cuenta con tres órdenes de aprensión vigentes, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero a través de empresas "fantasma" y defraudación fiscal equiparada.

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Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, explicó que su proceso de deportación a tierras mexicanas está por determinarse, mientras permanece en el Centro de Transición de Broward en Florida, de acuerdo con información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).-----¿Qué libros ha publicado la exconductora mexicana?Lejos de las cámaras y los reflectores, Gómez Mont mantenía una faceta como escritora, con publicaciones independientes plataformas digitales como Amazon México y Buscalibre.Su publicación más reciente fue su novela "Ley de Fuego", dedicada a sus seis hijos biológicos y a su hijastro, hijo de su pareja, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien fue detenido el pasado 24 de septiembre de 2025, por autoridades del ICE, debido a irregularidades con su estatus migratorio."A mis hijos, mi razón, mi fuerza y el amor más gran de mi vida. Todo, siempre, es para ustedes", se puede leer en la dedicatoria en las primeras páginas del libro, donde la actriz también menciona a sus padres, sus hermanos y sus seres queridos. "Por enseñarme que siempre existe un camino de regreso a casa y por ser, pase lo que pase, mi lugar seguro", señala.-----¿De qué trata "Ley de Fuego"?Con una extensión de 816 páginas, este thriller romántico sigue la historia de Carlota Torres, una abogada penalista mexicana de carácter meticuloso que acepta defender a Emilio Zárate, un empresario señalado de encabezar una organización criminal.Este caso judicial coloca a la profesionista en una "red de poder, corrupción, lealtades rotas y secretos destructivos". Es así como la investigación parece complicarse con la llegada de Lorenzo Andrade, Fiscal General de la República, quien mantiene una conexión romántica profunda con Carlota y se convierte en su principal rival dentro de los tribunales.La novela está disponible en la plataforma de Amazon en su formato físico, por un precio que desde los 334 hasta los 533 pesos en su versión de tapa blanda, y alrededor de 794 pesos en edición de pasta dura. Además, al final del libro, abrió la posibilidad de una siguiente publicación, una historia basada en hechos reales."Próximamente: Una obra nueva de Inés Gómez Mont Arena. Una historia real. Una investigación. Y una verdad que todavía falta por contar", señaló.Anteriormente ya había realizado algunas publicaciones literarias, enfocadas en cuentos y libros de corte infantil. Entre 2025 y 2026 publicó cuatro proyectos editoriales más, enfocados en temas como el autismo, el amor maternal, la esperanza y la fe, así como la pérdida de un padre.María, la niña del lazo azulCuando papá se fue, el amor se quedóMamá, ¿por qué sigues creyendo?Soy Cebella, doy lágrimas de amor.