¿Quién es Paola Dalay? La influencer que terminó con Eduardo Derbez

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La historia de amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay empezó a diluirse desde agosto, cuando las fotos que tenían en común en Instagram comenzaron a desaparecer, al preguntarle a la influencer qué es lo que pasaba ente ella y el hijo de Eugenio Derbez, su respuesta generó más dudas que certezas.

No quiso aclarar el estado de su relación con el padre de su hija Tessa, más bien prefirió que ambos hablaran al respecto, en aquel momento se pensó que tal vez se habían dado un tiempo para repensar su relación, sin embargo, cuando José Eduardo regresó de un viaje de trabajo, reaparecieron juntos en el lanzamiento de la serie "Hotel todo incluido".

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Aunque en aquel momento despejaron dudas de separación, el mismo día en el que dieron a conocer oficialmente se separación, circuló en redes una foto e Paola con el futbolista César Romo, con quien asistió al Gran Premio de México.Horas después y con el mismo outfit, Paola, de 24 años y José Eduardo, de 34, oficializaron su separación, y aseguraron que entre ambos había una excelente relación y que seguirían en contacto porque su prioridad es su hija Tessa, nacida en junio de 2024.¿Quién es Paola Dalay?Paola Dalay es una influencer, creadora de contenido digital, modelo y diseñadora de belleza que ha construido una comunidad de millones de seguidores en redes sociales, donde comparte recomendaciones de moda, tendencias, maquillaje y estilo de vida.Nació el 22 de marzo de 2002 en el Estado de México y alcanzó mayor notoriedad en el mundo del espectáculo por su relación de casi siete años con el actor José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.Aunque su vida sentimental la colocó en el radar de la prensa de espectáculos, Paola también ha desarrollado una trayectoria propia en el ámbito digital y de la belleza, con colaboraciones comerciales y contenido dirigido principalmente a quienes buscan inspiración para sus outfits y rutinas de cuidado personal.La joven se ha consolidado como creadora de contenido en plataformas como TikTok e Instagram, donde reúne a millones de seguidores interesados en sus propuestas de moda, consejos de belleza y publicaciones sobre su vida cotidiana.A través de sus redes sociales, comparte diferentes estilos de vestir, tendencias y recomendaciones relacionadas con el cuidado personal, además de mostrar parte de su rutina y experiencias personales.Su actividad digital le ha permitido colaborar con marcas comerciales y participar en campañas publicitarias, convirtiendo sus plataformas en una parte importante de su desarrollo profesional.Además de su faceta como influencer, Paola Dalay se ha desempeñado en el sector de la belleza como beauty designer, actividad relacionada con el estilismo y la imagen personal.En este ámbito, ha colaborado con el salón Anel et Chuy, especializado en servicios como extensiones, manicura y estilismo integral, también ha trabajado como modelo para distintas marcas, participando en proyectos comerciales y eventos vinculados con la industria de la moda y la belleza.Paola Dalay y su maternidadEn junio de 2024, Paola Dalay se convirtió en mamá de Tessa, su hija con José Eduardo Derbez, desde entonces, la influencer incorporó a sus publicaciones contenido relacionado con la maternidad, compartiendo momentos de su vida familiar y algunas de las experiencias que ha enfrentado desde la llegada de su hija.Esta etapa también amplió los temas que aborda en sus plataformas, donde combina sus recomendaciones de moda y belleza con escenas de su día a día como mamá.Actualmente Tessa, su hija, no vive con ella debido a que se está cambiado de casa, pues desde hace tiempo, confesó, no vive con José Eduardo, y mientras tanto, la menor está viviendo con su padre.En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay afirmó que José Eduardo ya sabía que está conociendo y saliendo con el futbolista César Romo; ella fue quien publicó la foto con él, y afirmó que hasta el momento su ex no ha interferido en lo absoluto, algo que agradece.Dejó claro que desde hace cinco meses, tiempo que está separada del actor, no ha visto a Victoria Ruffo, a quien le tiene un gran cariño por todos los años de vivencias compartidas.