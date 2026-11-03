Cancelaron más de 30 bailes en vía publica en Soledad

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La Guardia Civil de Soledad canceló más de 30 bailes en la vía pública durante las celebraciones en honor a San Judas Tadeo y la Santa Muerte, informó el director de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña.

El funcionario detalló que el lunes 2 de noviembre se suspendieron alrededor de 20 bailes en distintas colonias del municipio, donde se realizaron festejos relacionados con el culto a la Santa Muerte. La cifra superó los 16 eventos cancelados durante las festividades de San Judas Tadeo.

Entre los puntos donde se detectaron bailes en la vía pública mencionó la avenida San Pedro, Valle de Cactus, Villa Jardín, El Polvorín, La Lomita y El Morro, entre otras zonas.

Fuera de estos reportes, aseguró que las celebraciones religiosas transcurrieron sin incidentes relevantes. Asimismo, señaló que los recorridos de vigilancia en las inmediaciones de los panteones municipales y particulares se desarrollaron sin contratiempos.

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