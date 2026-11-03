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Pide SSPCE a comerciantes denunciar intentos de extorsión

Un hombre fue detenido por la Guardia Civil Estatal por extorsionar y distribuir droga en carretera 57.

Por Samuel Moreno

Noviembre 03, 2026 12:46 p.m.
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Jesús Juárez Hernández / Foto: Pulso

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      La extorsión a comerciantes continúa como uno de los delitos que combate la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en San Luis Potosí, donde se han identificado células delictivas que operan principalmente mediante el cobro de cuotas de manera presencial, informó su titular, Jesús Juárez Hernández.

      Como parte de estos operativos, el funcionario reportó la detención de un hombre sobre la carretera 57, en el tramo del Huizache al puente La Bonita, quien presuntamente distribuía dosis de droga y mantenía sometidos a varios comerciantes mediante el cobro de cuotas. El sujeto fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Juárez Hernández señaló que las corporaciones mantienen acciones contra la extorsión en sus distintas modalidades y destacó que la nueva legislación antiextorsión amplía las facultades de las autoridades para intervenir. Por ello, pidió a comerciantes y ciudadanos denunciar de inmediato cualquier intento de cobro ilegal o amenaza.

      Respecto a la operación de grupos dedicados a este delito, indicó que anteriormente fueron desarticuladas células criminales en las regiones Altiplano y Huasteca, con alrededor de 35 personas detenidas entre ambas zonas. Sin embargo, reconoció que todavía existen objetivos identificados sobre los que mantienen labores de investigación y coordinación con otras corporaciones.

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      El secretario sostuvo que en San Luis Potosí la extorsión se presenta principalmente de manera presencial, más que por medios digitales, situación que, afirmó, permite a las autoridades recibir información sobre los presuntos responsables, identificarlos como objetivos prioritarios y desplegar acciones para evitar afectaciones a la actividad comercial.

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