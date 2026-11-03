Detención de Inés Gómez Mont por lavado de dinero: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este martes 3 de noviembre sobre la detención en Estados Unidos de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, a quien señaló por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero relacionado con empresas factureras.

Durante su conferencia matutina, la mandataria hizo referencia a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la información difundida por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, quien detalló los presuntos delitos fiscales atribuidos a la exconductora.

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"Una conductora de una televisora fue parte de un, o es parte, de un esquema de lavado de dinero vinculado con factureras", declaró Sheinbaum antes de proyectar el mensaje de la titular de la FGR.De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía, Inés "N" habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, situación que presuntamente derivó en la omisión del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.Tras presentar las declaraciones de la fiscal, la Presidenta no profundizó en el caso y señaló que será la propia FGR la encargada de continuar informando sobre el desarrollo de las investigaciones.En la misma conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre la solicitud de asilo político que Inés "N" habría presentado ante autoridades estadounidenses en julio de 2022 y que, de acuerdo con la información expuesta durante la conferencia, permanecería pendiente al momento de su detención.Al respecto, Sheinbaum sostuvo que los señalamientos en contra de la exconductora corresponden a una investigación que comenzó antes de que ella asumiera la Presidencia, por lo que rechazó que el procedimiento se haya iniciado durante su administración."Es delito lo que cometió, vean lo que dice la Fiscal, en sus propias cuentas personales recibió recursos de procedencia ilícita y es una investigación que no la iniciamos nosotros, viene desde hace bastante tiempo", expresó.La Presidenta agregó que la detención en Estados Unidos ocurrió por motivos migratorios y manifestó que espera que pueda avanzar el procedimiento correspondiente para concretar su extradición a México."Solo que ahora por motivos de migración fue detenida, esperando que pueda proceder la extradición", concluyó.