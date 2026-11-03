Gómez Mont sea perseguida política: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) rechazó este martes que la conductora de televisión Inés Gómez Mont sea perseguida política y aseguró que las investigaciones penales en su contra son porque, dijo, cometió delitos relacionados con el manejo de recursos de procedencia ilícita.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las versiones difundidas desde abril en redes sociales y retomadas este fin de semana por un medio de comunicación, respecto a que Gómez Mont estaría solicitando asilo político en Estados Unidos (EU) bajo el argumento de ser perseguida por sus ideas conservadoras.

"No, es delito lo que cometió. Según lo que dice la Fiscal, en sus propias cuentas personales recibió recursos de procedencia ilícita", respondió la titular del Poder Ejecutivo.

Asimismo, aseguró que las investigaciones contra la conductora y su esposo, Víctor Álvarez Puga, no comenzaron durante su Administración, sino que tienen antecedentes de tiempo atrás.

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"Es una investigación que no iniciamos nosotros, eh. Viene desde hace bastante tiempo, solo que ahora por motivos de migración fue detenida esperando que pueda proceder la extradición", agregó.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Inés Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La Fiscalía señala que la conductora presuntamente recibió en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, provenientes de un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPR), mediante empresas fantasma.

Además, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que las investigaciones apuntan a que Gómez Mont habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que presuntamente omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

La conductora fue detenida el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, por presuntos problemas migratorios relacionados con el vencimiento de su visa.