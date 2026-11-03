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Propone el PAN revisar contratos del Ceepac

La titular del Órgano Interno de Control del CEEPAC podría comparecer ante Congreso

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 03, 2026 12:48 p.m.
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Propone el PAN revisar contratos del Ceepac
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      El contrato por 16 millones 899 mil 925 pesos que el Ceepac otorgó a la empresa Litho Formas para suministrar material electoral en la elección judicial de 2025 deberá ser revisado, planteó el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Rubén Guajardo Barrera.

      Propuso llamar a comparecer a Viviana Margarita Hernández Carrera, titular del Órgano Interno de Control del organismo, para que informe sobre sus proveedores y la legalidad de las contrataciones.

      Litho Formas es una de las empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado en investigaciones con un grupo de compañías que obtuvo contratos de organismos electorales para suministrar materiales de la elección judicial.

      Guajardo Barrera señaló que la comparecencia permitiría conocer quiénes han sido los proveedores del CEEPAC, si los contratos se adjudicaron conforme a la ley y si las empresas contratadas coinciden con las señaladas en las investigaciones sobre proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE).

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      El legislador indicó que es necesario esclarecer estos puntos antes del proceso electoral local de 2027.

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      También advirtió que, si se demuestra que integrantes del Consejo General del CEEPAC estuvieron coludidos con empresas involucradas en las presuntas irregularidades, podría buscarse su renuncia.

      Precisó que el Congreso estatal no tiene facultades para remover a las consejerías electorales, cuya designación corresponde al INE desde la reforma electoral de 2014.

      La comparecencia de Hernández Carrera fue planteada por Guajardo como una propuesta, no como una solicitud formal ya aprobada por el Congreso.

      El señalamiento se suma a la revisión de contratos y del uso de recursos públicos del CEEPAC que realiza el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

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