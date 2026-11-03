Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, muere tras accidente en cancha

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El futbol mundial despertó este martes con una noticia que ha generado conmoción y tristeza: el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero español del Tenerife, quien perdió la vida días después de sufrir un fuerte impacto durante el encuentro de Segunda División frente al Andorra.

El atacante, de 30 años, permaneció hospitalizado en estado crítico tras el choque con el guardameta Jesús Owono, pero finalmente no logró superar las graves lesiones derivadas del accidente.

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Tras la confirmación de su muerte por parte del club a través de sus canales oficiales, las muestras de cariño y solidaridad no tardaron en inundar las redes sociales.Aficionados, compañeros, exjugadores y equipos de distintas categorías se unieron al luto para despedir a un futbolista recordado tanto por su entrega dentro de la cancha como por su calidad humana fuera de ella, enviando mensajes de apoyo y fortaleza a sus familiares y seres queridos en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.-----¿Quién era Jesús de Miguel? El goleador del TenerifeLa carrera de Jesús de Miguel siempre estuvo marcada por la lucha constante. Con una estatura de 1.90 metros y una presencia imponente dentro del área, apodado cariñosamente "Demi", tuvo que abrirse camino a base de esfuerzo y perseverancia para ganarse un lugar en el futbol profesional. Su recorrido estuvo marcado por años de trabajo en categorías inferiores, donde supo convertir su potencia física y capacidad goleadora en sus principales cartas de presentación.Los primeros pasos de su carrera los dio en las fuerzas básicas del CD Leganés, club en el que comenzó a mostrar las cualidades que más adelante lo distinguirían como atacante. Aquella etapa fue el inicio de un largo recorrido por el futbol modesto español, defendiendo también las camisetas de equipos como Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas de Salamanca, dejando una grata impresión por su entrega, profesionalismo y olfato goleador.Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria llegó en enero de 2023, cuando se incorporó al CD Castellón. Fue allí donde alcanzó su consolidación, disputando 88 partidos y anotando 25 goles, registros que lo convirtieron en una pieza fundamental para el ascenso del club a la Segunda División. Su mejor campaña llegó en la temporada 2023-2024, en la que firmó 16 anotaciones en 38 encuentros, confirmándose como uno de los delanteros más efectivos de la categoría.Su rendimiento llamó la atención del CD Tenerife, equipo al que llegó en julio de 2025 para afrontar un nuevo desafío en su carrera. En el conjunto canario asumió rápidamente un papel relevante dentro del esquema ofensivo y durante la campaña 2025-2026 registró 11 goles, consolidándose como una de las principales referencias de ataque del equipo y dejando una huella imborrable entre compañeros, aficionados y entrenadores.