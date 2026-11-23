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Si Oscar Jaenada es uno de los antagónicos o villanos más queridos de México, es porque así lo ha querido él. Estudió a los malvados que se podían ver en la televisión nacional y se dio cuenta de que había un resquicio para crear algo atípico en el contexto de la cultura de este lado del mundo.

Y entonces creó primero a su Cantinflas (2014), un poco oscuro, en la biopic del llamado Mimo de México y después explotó como Luis Rey, papá del "Sol" en Luis Miguel: la serie (2018), que provocó hasta memes con su imagen extraída de la escena en la que intenta pedir perdón a su hijo, llevando una pierna de jamón.

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"Odiaron amarme con Luis Rey y me amaron odiando con Cantinflas (risas), pero hubo algo ahí que les desperté en la cabeza a los mexicanos", dice en entrevista con EL UNIVERSAL vía zoom.Durante la plática el actor catalán tiene de fondo una playa. Porta una chamarra del equipo Barcelona de futbol, al que ama, y se lleva el cigarro a la boca, como meditando un poco la respuesta, al estilo villanesco, antes de explicar sobre lo que descubrió en los mexicanos hace más de una década."Cuando me enfrenté a Luis Miguel y a ese Luis Rey me puse a estudiar México, aunque ya lo había hecho bastante con Cantinflas. Y vi que los malos televisivos latinoamericanos eran muy malos y muy obvios, hablaban muy mal (en villano) y entonces decidí hacer a un malo europeo, un tipo disfrazado con ciertos modales y atractivos, pero el más malo de todos. Eso se valoró mucho por vuestras tierras y entonces juego mucho ya con eso".¿La recompensa? Más allá de tener ofertas laborales, dice Jaenada, ha crecido como actor. Ha formado parte de la serie The walking dead: Daryl Dixon, en la que interpreta a un cruel exalcalde, y de La suerte: una serie de casualidades, en la que es un rudo torero.Con Catherine Zeta-JonesY todo eso lo ha llevado a la serie Kill Jackie, en la que comparte créditos con la protagonista Catherine Zeta-Jones que estrenará por Universal+ el próximo 11 de diciembre.En este thriller, Zeta-Jones (La máscara del Zorro) es una exnarcotraficante que de pronto debe huir al enterarse de que un grupo de sicarios la busca para asesinarla y entonces busca eliminarlos antes a ellos.Así contacta al personaje de Jaenada, también exmafioso peligroso, pero que también tiene tintes de comedia, como cuando en una escena da al personaje de Catherine una pastilla equivocada con sustancias, que él también toma"Cuando leí el personaje vi que era una joya ese tipo, un exlíder de una banda criminal de asesinos a sueldo, del que se sale cuando el siguiente líder mata a su mujer y entonces decide encerrarse en lo alto de la montaña con su psicopatía", cuenta Jaenada.La serie está basada en la novela The Price you Pay, donde el protagonista era un chico."Cambiaron ahora a una chica, lo cual hace todo, lógicamente, distinto. Mi personaje que está ahí para ayudarla fue creciendo, así que hubo que renegociar el contrato y no digo más, porque no estaba previsto", comenta orgulloso el español.Actualmente Jaenada forma parte de la película Porto Rico, ópera prima del cantante Residente, protagonizada por Bad Bunny. Se trata de un drama histórico con tintes de western en el Caribe que tiene en la producción ejecutiva al mexicano Alejandro González Iñárritu."Están Viggo Mortensen, Edward Norton, Luis Tosar, Alberto Guerra y no puedo decir nada más, no me dejan subir nada al Instagram siquiera".Para 2027 le espera un año intenso a Jaenada, pues actuará en las películas The People´s Horse, The M Adventure y Castells in the Air.La carrera de un villano· Aplicado. Se ha especializado en interpretar figuras históricas y culturales reales, como el cantaor Camarón de la Isla, Cantinflas, Cortés y Luisito Rey.· Premios. Ganó el Goya por Camarón y el Platino por Cantinflas.· Hollywood. Debutó en la industria casi por accidente; actuó en Losers (2010) y Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas (2011).· Autodidacta. Cofundó su compañía en Esplugues de Llobregat.