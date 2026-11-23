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La competencia en La Mansión VIP 2 comienza a cobrar factura y ya tiene a su segundo expulsado.

Después de una semana marcada por fiestas, roces entre habitantes, estrategias y momentos de tensión, un influencer tuvo que abandonar la residencia de HotSpanish durante la gala de eliminación del domingo 22 de noviembre, luego de no conseguir el respaldo suficiente del público.

Segunda expulsión en La Mansión VIP 2: resultados y votación

¿Quién fue el segundo eliminado de La Mansión VIP 2?

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La segunda gala de eliminación dejó fuera a Rod Contreras, quien se enfrentó en la zona de riesgo a Deiby Ruiz, Edwin Mendoza y Yetus Prime. Los cuatro participantes habían recurrido a sus seguidores en redes sociales para pedir votos y mantenerse dentro del reality.

Sin embargo, una vez cerrada la votación, HotSpanish anunció los porcentajes que definieron el destino de los nominados. Edwin obtuvo el primer lugar con 29.6%, seguido de Deiby, quien alcanzó 28.6%. Por su parte, Yetus consiguió 25.2%, mientras que Rod quedó al final con apenas 16.7%, cifra que lo convirtió en el segundo eliminado de la temporada.

Reacciones dentro de La Mansión VIP 2 tras la expulsión

La noticia provocó distintas reacciones dentro de la residencia. Después de mencionar que el programa se había convertido en tendencia en X, anteriormente conocido como Twitter, HotSpanish dio paso a la despedida del influencer.

Uno de los momentos más comentados fue la reacción de Paolita Suárez, quien se mostró sorprendida por el resultado y tuvo dificultades para asimilar que Rod fuera quien abandonara la competencia.

Deiby Ruiz también dejó ver sus emociones. Aunque lamentó la salida de su compañero, no pudo ocultar su alegría al descubrir el respaldo que había recibido del público, pues durante la semana se encontraba en una posición complicada dentro de las preferencias.

¿Quién es Rod Contreras?

Rodrigo Alonzo Contreras, también conocido como Rod Contreras, es un influencer que saltó a la fama en TikTok. Nació el 28 de diciembre de 1999 en Mazatlán, Sinaloa.

En 2017 comenzó su carrera en YouTube con un video en el que se presentaba y hablaba de sí mismo, llamando la atención por su carisma y personalidad.

En 2019, formó parte del team Cheli House, donde estaban Edwin Mendoza, Mont Pantoja, y algunos otros, donde se dedicaban a filmar videos de baile, y algunas tendencias.

Mantuvo algunos amoríos con algunas influencer como Mont Pantoja y Domelipa, siendo estos sus dos romances más sonados en las redes. Sin embargo, a inicios de 2025 se le relacionó con el colombiano Sebastián Reyes.

Además de su faceta como influencer, Rod ha incursionado en la música con canciones como ´Meneo´, ´Guisao´ y "Duvalin".