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El Corona Capital 2026 comenzó este viernes 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde miles de asistentes se dieron cita desde temprano para disfrutar de la primera jornada del festival, que tiene a Gorillaz entre sus principales atractivos.

Inicio Corona Capital 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez

"México, ¿están listos para recibir?, porque yo estoy lista para dar", fue una de las primeras frases que escuchó el público durante la presentación de Hot Milk, la banda británica encargada de inaugurar las actividades en el escenario Corona.

El espectáculo arrancó con un ligero retraso, pero con una buena afluencia de público. Los asistentes llegaron con outfits preparados para la ocasión y, aunque durante la mañana amenazaba con hacer frío, el sol terminó por acompañar la jornada.

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Presentaciones y ambiente en los escenarios

Hot Milk lo entregó todo con su mezcla de rock alternativo y pop punk. Incluso, su vocalista bajó del escenario para cantar un par de canciones junto al público, que no dejó de brincar.

Al otro lado del recinto, en el escenario Doritos, Friko también hacía lo propio con un espectáculo que llevó a los asistentes de la euforia a la concentración absoluta para disfrutar de los solos casi operísticos de su cantante.

Los colores vibrantes y hasta un micrófono cubierto de brillos fueron parte de la presentación de Absolutely, banda que se encargó de iniciar las actividades en el escenario Corona Cero, donde se congregaron sus seguidores.

Mientras tanto, en distintos puntos del Autódromo Hermanos Rodríguez, grupos de amigos e incluso familias ya ocupaban las áreas verdes y la zona de comida para descansar y prepararse para la llegada de los artistas principales.

Entre los asistentes, la imagen de Gorillaz se repetía en playeras, gorras y máscaras. Incluso hubo quienes llegaron caracterizados como integrantes de la banda virtual.

A las afueras del Autódromo, los puestos de mercancía ofrecían productos relacionados con prácticamente todo el cartel. También había artículos con personajes de la cultura popular, como "Los Simpson", "El Chavo del Ocho" y "Snoopy."

Los precios van de los 100 a los 500 pesos mexicanos, dependiendo del artículo.