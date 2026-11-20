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Cruz Azul prepara los últimos detalles para enfrentar a Chivas en la Jornada 17 del Apertura 2026. Con el boleto a la Liguilla en la bolsa, Joel Huiqui analiza posibles modificaciones en su alineación, luego de que las rotaciones le permitieron encontrar variantes y elevar la competencia interna.

Preparación y ajustes en la alineación de Cruz Azul

Los movimientos que realizó durante el Apertura 2026 le dieron resultados al estratega. Huiqui explicó que el partido contra Pumas representó un punto de inflexión para probar otras estructuras y modificar algunas posiciones, decisiones que permitieron a varios futbolistas tener minutos y demostrar que pueden competir por un lugar en el once titular.

De cara al compromiso contra el Guadalajara, Huiqui no descartó nuevas modificaciones, aunque aclaró que todavía debe evaluar el trabajo de sus futbolistas antes de tomar una decisión. "Ahora intentaremos darle una mejor estructura y un mejor funcionamiento al equipo para el partido del domingo. Todavía dependerá de lo que hagamos mañana, así que seguramente habrá algunos cambios".

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Situación de José Paradela y su posible suspensión

Otro tema que está sobre la mesa es el de José Paradela, quien suma cuatro tarjetas amarillas y podría perderse el partido de ida de los cuartos de final si recibe una amonestación más. Sin embargo, el cuerpo técnico no pretende condicionar su participación ante Chivas por ese riesgo. Huiqui aseguró que ya habló con el argentino y que lo ve tranquilo.

"Él está tranquilo, no está preocupado por la posible quinta amarilla y nosotros tampoco pensamos en eso. Si juega, lo hará de la mejor manera e intentará hacer lo que sabe. Me parece que es un gran jugador y esperemos que todo salga bien", comentó el estratega celeste, quien recordó que cualquier futbolista está expuesto a una amonestación durante un partido.

Por otra parte, Huiqui valoró la participación de los jugadores de Cruz Azul con la Selección Mexicana en la Concacaf Nations League ante Jamaica. Erik Lira tuvo mayor actividad, Jesús Chiquete también contó con minutos, aunque en menor medida, mientras que Andrés Montaño prácticamente no tuvo participación. Sobre este último, el técnico reconoció que esperaba verlo más tiempo en la cancha.

"Me habría encantado ver a Andrés más tiempo, sobre todo porque ha demostrado ser un jugador que marca diferencia dentro del terreno de juego", enfatizó. Además, consideró que el mediocampista tendrá nuevas oportunidades para mostrarse y confía en que pueda firmar una buena Liguilla, que lo coloque como candidato a futuras convocatorias.

Finalmente, Huiqui destacó el trabajo de Chiquete y Lira durante los compromisos internacionales. "En el caso de Jesús, creo que hizo un buen partido. A Erik ya lo conocemos, es un gran jugador y también tuvo dos grandes partidos en estos encuentros contra Jamaica", sentenció.