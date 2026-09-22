Aguascalientes, entre los estados preferidos para vivir

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AGUASCALIENTES, Ags., septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Por la paz social y los bajos índices de inseguridad y las oportunidades para desarrollar sus proyectos, más familias y personas eligen a este estado para vivir, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Aguascalientes destaca en saldo neto migratorio interno 2020-2025

El resultado de este sondeo Aguascalientes se ubicó en el noveno lugar nacional en Saldo Neto Migratorio Interno, durante el periodo 2020-2025; además, las familias y personas provenientes de otros estados eligen esta entidad para cambiar su residencia y desarrollar su proyecto de vida.

Por lo tanto, Aguascalientes ocupa el noveno lugar nacional en Saldo Neto Migratorio Interno durante el periodo 2020-2025, solo por debajo de Baja California Sur, Quintana Roo, Querétaro, Hidalgo, Baja California, Nuevo León, Yucatán y Nayarit.

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Declaraciones de la autoridad sobre desarrollo y calidad de vida

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, aseguró que las cifras son claras y dan cuenta de la calidad de vida y de las oportunidades de desarrollo que ofrece Aguascalientes para vivir, trabajar, emprender y hacer negocios.

Explicó que el Saldo Neto Migratorio Interno permite conocer la diferencia entre las personas que llegan a vivir a una entidad procedentes de otros estados y aquellas que se mudan a otra parte del país. Cuando el saldo es positivo, significa que llegan más personas de las que se van.

Por eso, "este indicador muestra la capacidad de una entidad para atraer población de otras partes del país y permite observar las condiciones económicas y sociales que ofrece para establecerse y desarrollarse", precisó.

También hay que tomar en cuenta factores como las oportunidades de empleo, la posibilidad de emprender, el acceso a servicios educativos y de salud, así como la infraestructura y las condiciones de vida, pueden influir en la decisión de las personas sobre el lugar donde desean establecer su residencia.

Asimismo, comentó que en Aguascalientes se trabaja de manera permanente para impulsar el desarrollo económico y, al mismo tiempo, fortalecer la infraestructura y los servicios que permitan responder a las necesidades de una población en crecimiento.