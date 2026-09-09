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Jimmy Kimmel podría dejar la televisión tras 24 años al aire

Portavoz de ABC desmiente que haya una decisión final sobre el futuro del show.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 12:46 p.m.
A
Jimmy Kimmel podría dejar la televisión tras 24 años al aire
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       Jimmy Kimmel podría estar cerca de despedirse de la televisión nocturna, luego de más de 20 años al aire.


      De acuerdo con información publicada por "Page Six", su popular y polémico programa "Jimmy Kimmel Live!" estaría viviendo su última temporada, pues, aseguran, no planean renovarlo después de que ésta concluya.

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      "No le van a renovar el contrato", explicó una fuente cercana al medio estadounidense.
      Sin embargo, un portavoz de ABC Entertainment dejó claro que, hasta el momento, no existe una decisión definitiva por lo que, cualquier rumor sobre el futuro del programa es simplemente eso, un rumor.
      "(Esta) información es inexacta; cualquier informe sobre el futuro del programa en este momento es pura especulación", dijo.
      La nueva temporada del late show comienza esta noche y concluirá durante el primer semestre del 2027.
      Kimmel se ha convertido en uno de los presentadores más longevos de la televisión estadounidense, desde el 2003 se ha mantenido al frente de la emisión de manera casi ininterrumpida.
      Y es que, el año pasado, el presentador fue retirado brevemente del aire luego de realizar comentarios sobre el asesinato del político conservador Charlie Kirk.
      La versión sobre su posible salida surge poco después de que Rosie O´Donnell participara como conductora invitada. Su aparición habría sido bien recibida por la audiencia, especialmente después de que se volviera viral por sus comentarios políticos y sus críticas al presidente Donald Trump.

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