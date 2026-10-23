Excolaborador de Eminem admite venta de canciones inéditas

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Más de un año después del robo y filtración de varias canciones inéditas de Eminem, se ha identificado al responsable del incidente. Según un comunicado del Departamento de Justicia, publicado por la revista ''People'', el implicado es Joseph Strange, quien trabajó durante más de diez años en el estudio del rapero. Strange se declaró culpable el jueves de una infracción criminal de derechos de autor por la copia y venta de música que no había sido autorizada para su lanzamiento.

La situación se remonta a enero de 2025, cuando empleados del estudio notaron que canciones en proceso de producción estaban disponibles en internet y decidieron informar al FBI. Los documentos legales indican que Strange era uno de los cuatro trabajadores con acceso a los discos duros que contenían el material inédito. Según la investigación, entre julio y agosto de 2024, Strange vendió y transmitió al menos diez archivos musicales, generando ingresos por cerca de 50 mil dólares. Sin embargo, las repercusiones financieras para Eminem superaron los 750 mil dólares.

Agentes federales realizaron un registro del domicilio de Strange y hallaron discos duros que contenían copias de las canciones y sus letras. Además, se incluyó en la investigación el testimonio de una usuaria conocida como Doja Rat, quien afirmó haber comprado la música porque Strange le había dicho que necesitaba dinero para una cirugía reciente.

La defensa de Joseph Strange afirmó que el caso presenta matices más complejos de lo que las autoridades han expuesto y que él siente un profundo remordimiento por el impacto que su conducta ha tenido en su familia. Strange está programado para ser sentenciado el 27 de enero y se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión.

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