Los Tigres del Norte debutan en Tiny Desk con homenaje a migrantes

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Los Tigres del Norte hicieron su debut en Tiny Desk con un mensaje dedicado a los migrantes latinos en Estados Unidos. Antes de su actuación, la agrupación fue presentada como una voz que representa a quienes han sido estigmatizados por su origen.

Debut de Los Tigres del Norte en Tiny Desk de NPR

La sesión, estrenada este 15 de octubre, forma parte de los conciertos acústicos e íntimos de la National Public Radio (NPR), con sede en Washington.

Los músicos abrieron con "Somos más americanos", tema de 2001 que habla de las dificultades de los migrantes para encontrar mejores oportunidades, además de que cuestiona que se les considere invasores en territorios que anteriormente pertenecieron a México.

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"Ellos pintaron la raya, para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado, nos quitaron ocho estados, ¿quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra, y no vengo a darles guerra, soy hombre trabajador. Y si no miente la historia, aquí se asentó en la gloria la poderosa nación", es uno de los fragmentos.

Repertorio y contexto cultural

Después, la agrupación interpretó "Golpes en el corazón", canción compuesta por Víctor Valencia, hermano del compositor Enrique Valencia, que llegó de manera inesperada a su repertorio.

En 2011, grabaron una versión junto a Paulina Rubio para el álbum "MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and Friends".

La participación de la banda coincidió con el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Durante la sesión, el público coreó sus canciones, entre ellas "Quiero volar contigo" y "Ni parientes somos".

El tradicional grito de "¡Otra, otra!" tampoco faltó. Para cerrar su presentación, Los Tigres del Norte eligieron "La puerta negra", uno de sus temas más emblemáticos, incluido en el álbum "¡Gracias!... América... Sin Fronteras", de 1986.

La selección mensual incluyó a Mon Laferte, cantante chilena-mexicana; Panteón Rococó, agrupación mexicana que fusiona el ska con ritmos caribeños, cumbia y rock; Los Texmaniacs, banda texana que combina el acordeón con la tradición musical de la frontera entre México y Texas; Draco Rosa, músico puertorriqueño, y Alex Ferreira, cantautor dominicano, entre otros.