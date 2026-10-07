"Maestros del Mole" retrata la riqueza, historia e identidad del platillo

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Considerado uno de los pilares más complejos y representativos del patrimonio culinario nacional, el mole es el gran protagonista de las mesas y pantallas mexicanas este 7 de octubre.

Más que una receta, esta preparación encierra historia, identidad y una impresionante riqueza de técnicas tradicionales que han perdurado a lo largo del tiempo, demostrando la enorme diversidad que define a la cocina mexicana.

Para enmarcar el Día del Mole, la pantalla de elGourmet presenta el estreno de la producción documental "Maestros del Mole", bajo la guía del chef oaxaqueño Alex Ruiz. A través de una travesía gastronómica por Puebla, Oaxaca y Veracruz, la serie se adentra en las historias, los paisajes y los personajes que resguardan estos saberes ancestrales.

Un universo de más de 50 tipos de mole

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De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en México existen alrededor de 50 tipos de mole.

Esta diversidad es el resultado de la enorme cantidad de chiles, semillas, hierbas de olor y costumbres culinarias que cambian de una región a otra e, incluso, entre familias.

Oaxaca, por ejemplo, destaca a nivel nacional por sus siete variedades icónicas de mole oaxaqueño: negro, rojo, amarillo, coloradito, verde, chichilo y manchamanteles.

A lo largo de seis episodios, el programa reúne a cocineras tradicionales que han preservado estas recetas de mole durante generaciones, junto con chefs contemporáneos y antropólogos culinarios que hoy investigan y reinterpretan la herencia de esta preparación.

"Hablar del mole es hablar de México. No existe una sola receta ni una única manera de entenderlo; cada región, cada familia y cada cocinera guarda una historia distinta.

"En este viaje quisimos acercarnos a quienes mantienen vivos esos saberes y descubrir todo lo que puede contar un plato que ha acompañado nuestra historia durante generaciones", comparte el chef Alex Ruiz.

¿Dónde y cuándo ver "Maestros del Mole"?

Más allá de mostrar recetarios o pasos de preparación, la producción se enfoca en entender quién está detrás de cada cazuela, de dónde proceden sus insumos y el valor cultural que representa transmitir este conocimiento a las futuras generaciones.

Estreno: miércoles 7 de octubre.

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Frecuencia: nuevos episodios cada miércoles y viernes.

Canal: elGourmet (disponible en DirecTV, Izzi y Totalplay).

Celebrar el Día Nacional del Mole invita a reconocer el esfuerzo de los productores locales, la paciencia del nixtamal y la molienda en metate, así como la sazón de las manos que transforman chiles y especias en patrimonio vivo. Una cita imperdible para comprender el valor cultural que resguarda cada plato en la mesa mexicana.