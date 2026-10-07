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"Canelo" Álvarez afina detalles de pelea en Arabia Saudita

Desde España, Álvarez destaca su adaptación a nuevas tecnologías en el entrenamiento y su experiencia

Por El Universal

Octubre 07, 2026 12:36 p.m.
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Canelo Álvarez afina detalles de pelea en Arabia Saudita
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      A pocos días de volver a subir al ring, Saúl "Canelo" Álvarez transmitió confianza plena sobre el trabajo realizado durante su campamento de preparación.

      El mexicano, que se alista para enfrentar al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, aseguró que atraviesa un gran momento físico y mental, por lo que llegará en óptimas condiciones a uno de los compromisos más importantes.

      Desde España, donde afina los últimos detalles de su entrenamiento, el tapatío se mostró convencido de que el esfuerzo de los últimos meses se reflejará sobre el cuadrilátero con una actuación dominante.

      "Mi condición física está al cien por ciento, mis reflejos también. Súmale la experiencia y todavía más. Están sorprendidos de cómo me adapto a la tecnología; tengo reacción y potencia. Mi cuerpo está como si tuviera 26 años, me siento muy bien, me cuido y lo digo con hechos. Me costó mucho trabajo adaptarme, pero estoy aquí para cambiar la perspectiva de un entrenamiento nuevo".

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      Álvarez Barragán, quien admitió que extraña la sensación de estar sobre el cuadrilátero, aprovechó para agradecer el respaldo de los aficionados mexicanos, que a lo largo de los años han permanecido a su lado y continúan acompañándolo en cada uno de sus combates.

      "Representar a México es un orgullo y llevar la bandera conmigo siempre tiene un significado especial. Extraño pelear, sentir la adrenalina de estar sobre el cuadrilátero. También quiero agradecerle a toda la gente que me ha acompañado en este camino, porque su apoyo refleja el aprecio por mi trabajo y el respeto que siempre he mostrado por el boxeo", finalizó.

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