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La agrupación La Maldita Vecindad y los hijos del quinto patio, emblemática del rock mexicano desde 1985, continúa reflejando la compleja realidad social del país a través de sus letras. Enrique ''Pato'' Montes, guitarrista y compositor de la banda, ha expresado su tristeza al observar que muchos de los temas abordados en sus canciones siguen siendo relevantes en la actualidad. ''México se ha convertido en una de las potencias económicas en desarrollo más fuertes, pero persisten polarizaciones que evidencian las divisiones entre distintos grupos sociales'', señaló Montes.

Las letras de la banda abordan temas de desigualdad y lucha social, y Montes destaca que la vigencia de estas canciones se debe a la persistencia de las divisiones que han caracterizado la realidad mexicana. Aunque el panorama musical ha cambiado con el tiempo, permitiendo a los artistas desarrollar sus carreras sin el temor a la censura, el camino hacia este avance ha sido un esfuerzo conjunto por parte de La Maldita Vecindad y otros músicos de la escena rock.

Recientemente, la banda ha ganado la oportunidad de presentarse en recintos emblemáticos, como el Zócalo y la Arena Ciudad de México. Este viernes, actuarán en un evento titulado ''Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda a los Ancestros'', donde resaltarán la importancia de la cultura mexicana y la defensa del medio ambiente, a través de su música y su mensaje.

Montes subraya la necesidad de celebrar la herencia cultural de México, especialmente en momentos en que influencias externas, como Halloween, tienden a opacar tradiciones locales. ''Tenemos un linaje y un sentido de pertenencia que debemos fomentar. Nuestra cultura ancestral nos define como mexicanos'', añadió el artista. La Maldita Vecindad sigue siendo un exponente vital de la música rock en el país, un reflejo de la resistencia cultural y social que persiste en la sociedad mexicana.

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