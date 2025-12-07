La decisión de Elizabeth

La pregunta parece sencilla. Si en el más allá tuviera una semana para decidir con quien pasar la eternidad, qué elegiría: a la persona con quien compartió gran parte de su vida o con quien fue su primer amor, que murió joven, pero que lo ha estado esperando durante varios años.

Esa pregunta convenció a Elizabeth Olsen para dejar el vestuario de La Bruja Escarlata de Los Vengadores y ponerse en la piel de la mujer que debe responder la pregunta, sabiendo que cualquier respuesta puede estar equivocada.

La cinta es dirigida por David Freyne, cineasta que ha demostrado ser solvente en historias de género, en este caso fantasía, luego de haber hecho “The cured”, en la que una epidemia zombie es controlada por una vacuna, pero quienes fueron infectados sufren de discriminación.

Pero también le gusta contar relatos que desde afuera parecerían complicados o difíciles de ver desde afuera y lo hizo con “Dating amber”, en la que se muestra una relación heterosexual decidida a encajar.

Con “Eternidad”, de la que es también escritor, imaginó a un mundo más allá de lo que tradicionalmente se maneja con oropel e idealista, dejando cosas como atardeceres y anocheceres que a todas luces son falsos, pero que combinan bien con el tono de la comedia.

Críticos estadounidenses han dicho que la historia está cargada de gaps (chistes básicos y conocidos), pero que más allá de aburrir, ayudan a que la trama tenga un ritmo interesante.